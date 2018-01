Thalía conquista Nueva York con otro de sus llamativos looks

Siempre dispuesta a reinventarse, Thalía no perdió la oportunidad de revelar otro más de sus sorprendentes looks, uno que en especial llamó la atención por el extraordinario estilo con el que hizo destacar su melena. Esta vez, ella y su esposo Tommy Mottola asistieron a la gala previa de los premios Grammy, en donde ambos lucieron impecables para la ocasión, aunque la intérprete decidió romper con la formalidad para poner un toque único a este atuendo con el que volvió a acaparar todos los reflectores.

Pero la transformación de su melena fue de lo más relevante. A diferencia de otras ocasiones, la cantante optó por presumir su cabello largo completamente rizado. Gracias a esto, consiguió un efecto de volumen que la dejó fascinada, basta con ver los posados que hizo frente a las cámaras, que no perdieron de vista el paso de la estrella. Siempre sonriente, demostró que lucir radiante es una de sus mayores habilidades.

Además de lo que pudo lograr con su melena, no perdió detalle del vestuario para la noche. Apoyada de sus diseñadores de cabecera, la mexicana eligió un conjunto de terciopelo azul, con un estampado de flores y coloridas aplicaciones. Esta creación es nada más y nada menos que de la diseñadora domincano-libanesa Giannina Azar, una de sus favoritas y de las que ha usado atuendos similares en ocasiones anteriores.

Feliz por el resultado, Thalía no dejó de compartir en Instagram imágenes de su paso por la red carpet, además de algunos comparativos de su cabello actual con el atuendo que llevaba en el año de 1994, cuando protagonizó la telenovela Marimar. Por supuesto, ella complementó su look con accesorios de su propia línea, los cuales presumió con orgullo desde su llegada al evento. En esta cita tan especial, en la que además se le vio muy cariñosa junto a Tommy, también coincidió con grandes amigos, como el cantante Luis Fonsi, con quien se tomó algunas fotografías.

No es la primera vez que Thalía sorprende con sus looks, aunque en muy pocas ocasiones había decidido transformar su melena como ahora lo hizo. Los fanáticos no han parado de enviarle piropos a través de las redes sociales, espacio en el que también se tiempo el tiempo para mostrar el impecable maquillaje que llevó, con el que resaltó esa jovialidad que la caracteriza.