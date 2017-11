Jennifer Lopez sorprende a Britney Spears con un -costoso- regalo

No solo son dos cantantes muy reconocidas, Britney Spears y Jennifer López también tienen en común shows en el Hotel Planet Hollywood en las Vegas, sin embargo entre ellas no existe ninguna rivalidad y al contrario, las dos mantienen una buena relación. Y aunque JLo tiene más años de trayectoria, ella sabe que su éxito se debe en parte a que sabe admirar a los demás y ha demostrado que en vez de sentirse amenazada por el triunfo de Britney, a ella también le gusta considerarse su fan.

Esta semana, la intérprete de Ain’t your mama quiso sorprender a su colega con un regalo, que además de bonito, resultó ser bastante costoso. Muy agradecida por el detalle, Britney Spears quiso hacer público el gesto que tuvo JLo con ella y subió a su cuenta de Instagram unas fotografías en donde se ven unos zapatos de tacón de cristal color rosa nude de la última colección de la morena con el diseñador Giuseppe Zanotti. La intérprete de Toxic muy agradecida, escribió: “¡Wow! ¡Miren estos hermosos tacones! Muchas gracias @JLo”. Junto a este regalo venía también una nota escrita por la misma cantante con un mensaje que decía, “Britney, estás armándola en grande en Las Vegas. ¡Disfrútalos! Con amor, Jennifer”.

Este par de zapatos llamados Puchi, forman parte de la más reciente colección de la línea de la marca de la cantante con Zanotti y el precio está alrededor de unos $1,895 dólares (34 mil pesos mexicanos aproximadamente). Un regalo nada despreciable que seguramente la cantante de 35 años estrenará en su próximo show. El espectáculo Piece of Me llegará a su final en diciembre de este año, después de 4 años de presentaciones, mientras que el show de All I have the Jennifer seguirá hasta el 2018.

Estos zapatos han sido muy especiales para la cantante de 46 años quien recientemente los presumió en su cuenta de Instagram, después de trabajar en ellos por varias semanas. La ex esposa de Marc Anthony escribió junto a la imagen que, “Ha sido un sueño poder colaborar con Giuseppe Zanotti para mi segunda colección”. Así que quién mejor que otra gran artista para lucirlos sobre el escenario.