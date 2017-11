¡Como en los viejos tiempos! Selena Gomez y Justin Bieber ya se dejan ver juntos en público

Un sonado rompimiento y el reencuentro de los ex, así se resume la historia que Selena Gomez y Justin Bieber han protagonizan estos días. Luego de permanecer alejados un tiempo volvieron a reencontrarse, primero en algunas citas en privado y ahora lo hacen abiertamente en público. Todo lo que ha ocurrido entre los dos recientemente, ha sido captado por la lente de los intrépidos paparazzi, quienes han seguido cada uno de sus movimientos, evidenciando la buena relación que todavía mantienen.

Ahora, Justin y Selena se dejaron ver relajados y sonrientes durante una caminata por Los Ángeles. Este es otro de los encuentros que las estrellas han sumado en un lapso de pocos días, acaparando toda la atención, principalmente de sus fanáticos y la prensa. A la par de las reuniones, se ha comentado que la intérprete de Bad Liar ha terminado su relación amorosa con The Weeknd, cantante con el que se dijo comenzó a salir a finales de 2016.

En esta escapada se mostraron cariñosos y hasta se tomaron un instante para disfrutar de la tarde como en los viejos tiempos, rodando en bicicleta por las calles. Otra de las cosas que llamaron la atención fue el momento en que Selena guardó tanta cercanía con Justin, para luego tomarlo del brazo e inclinar su cabeza hacia uno de sus hombros. Todo indica que la charla entre ambos fue de lo mejor, pues incluso en una de las fotos la cantante mira el rostro de Bieber con mucha atención, mientras sonríe y escucha lo que su ex le platica.

Aunque no hay nada claro sobre lo que ocurre con ellos, la pregunta sobre una posible reconciliación ha comenzado a sonar por todos lados, sobre todo ahora que ha salido a la luz información sobre la ruptura de Selena con The Weeknd. Para esta salida ambos vistieron looks casuales y cómodos, ella con un atuendo deportivo de sudadera y leggins color grises, mientras él llevó una sudadera roja, short negro y unos tenis.

En una de las primeras veces que se reportó un encuentro de la ex pareja, se dijo que Justin había ido a la casa de la cantante, luego ella fue vista en su mansión de Los Ángeles. Por si fuera poco, el pasado fin de semana compartieron un desayuno en una concurrida cafetería de Westlake Village, California, en donde fueron captados charlando, sentados frente a frente y muy relajados. TMZ dio detalles de estas reuniones, que han colocado a este par en bocas de todos. Recientemente la también actriz superó un trasplante de riñón, intervención a la que se tuvo que someter por sus problemas de salud.

