Thalía en su divertido Halloween con su hija Sabrina, de 'Shaggy' a una sexy 'Wonder Woman'

Sí, Thalía también podría ser la reina del disfraz y esta celebración de Halloween ha sido el pretexto perfecto para demostrarlo. Sin duda, siempre cuenta con los mejores cómplices y esta vez no fue la excepción, su hija Sabrina se unió a las divertidas ocurrencias de su mami, que en un abrir y cerrar de ojos dio una lección de cómo pasar de ser Shaggy Rogers, de la serie de dibujos animados Scooby-Doo, a una sexy, impresionante y carismática Wonder Woman.

La primera celebración fue en casa de su amiga Dee Ocleppo, esposa de Tommy Hilfiger, quien hizo una fiesta de Halloween para los niños, en donde Thalía hizo realidad su sueño de disfrazarse de Shaggy, contando con el apoyo de su hija Sabrina, quien fue Scooby. Ella compartió las fotos más divertidas de este terrorífico encuentro en el que la pasaron de lo mejor. “¡La mejor fiesta de Halloween! ¡Los niños estuvieron felices, yo incluida! ¡Finalmente convencí a mi hija de ser Scooby y yo pude ser Shaggy! Gracias @mrshilfiger, estuvo sorprendente”, escribió muy emocionada.

Pero eso no fue todo, las fiestas no han acabado para Thalía, pues luego del festejo con los niños, puso todo en marcha para sorprender con su nuevo disfraz, un sexy modelo que lució a lo grande: un disfraz de Wonder Woman que ha dejado a sus fanáticos sorprendidos. A través de su cuenta de Instagram presumió su transformación, un atuendo para el cual no descuidó ningún detalle. De la cabeza a los pies, ella fue toda una súperheroina.

Este fue el segundo día de fiestas para Thalía, quien demostró su buen ánimo con los mensajes que compartió en redes. “Ayer celebramos el Halloween para los niños. Hoy es Halloween para adultos, ‘Clasificado R….”, escribió con el sentido del humor que la caracteriza, en la serie de fotografías de su colorido disfraz, que aprovechó para posar y capturar imágenes desde diversos ángulos. Hasta el momento, el álbum ha acumulado más de 40 mil likes y varios comentarios de sus fanáticos que no han parado de enviarle piropos.

Aunque no dio detalles de la fiesta a la que asistió como Wonder Woman, sí compartió varias historias en Instagram de lo feliz que se econtraba con este look. Todo indica que ha sido uno de sus preferidos hasta el momento. Además, nadie pudo pasar por alto el buen físico que conserva a sus 46 años, pues con este disfraz también mostró su escultural figura y la cinturita que la ha caracterizado durante varios años.

