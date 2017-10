Después de los encuentros entre Selena y Justin, se dice que la cantante ya rompió con The Weeknd

El tiempo parece ser el mejor aliado entre Selena Gomez y Justin Bieber, quienes hace algunos años tuvieron una de las relaciones amorosas más sonadas del espectáculo. Hoy, se dice que tan solo son amigos, en medio del rumor que indica que la intérprete de Bad Liar ha terminado su romance con The Weeknd. Sin embargo, eso no impide que los lazos entre ellos puedan prevalecer, aún después de todas las crisis que como pareja tuvieron que superar, por esa razón volvieron a reunirse y no escaparon de la lente del paparazzi que captó sus movimientos.

Hace unos días se dio a conocer que ambos acordaron una reunión en el apartamento de Selena, en donde compartieron un instante en compañía de sus amigos, según informó TMZ. Posteriormente, el paparazzi los captó pero ahora en la mansión de Justin, en Los Ángeles, en donde al parecer la pasaron muy bien. En la citada publicación también se aseguró que aquello no se trató de nada romántico, aunque se ha puesto en duda si la relación entre ella y The Weeknd sigue en pie. Lo cierto es que rras ese encuentro, los ex volvieron a colocarse en la mira, ahora por compartir un desayuno durante la mañana del pasado domingo.

A través de TMZ fue revelada la imagen de esa reunión, en la que Justin y Selena aparecen relajados, platicando en una de las mesas de una concurrida cafetería en Westlake Village, California. Sentados frente a frente, los dos se mostraron por instantes un tanto sonrientes, muy atentos a la charla y disfrutando algunas bebidas. La ocasión no implicó nada más que una simple charla, por eso vistieron atuendos casuales, optando simplemente por la comodidad. En la foto ella se aprecia con un vestido rayado de hombros descubiertos, y él usando una sudadera blanca con gorro, que usó para cubrir su cabeza mientras charla con la cantante.

Después de que se dieran a conocer estos encuentros, People ha reportado que Selena ha terminado su relación con The Weeknd. Según la publicación estadounidense, la pareja ha tenido problemas desde hace meses por sus complicados horarios. Aunque desde un inicio fueron muy discretos con su romance, para sus fanáticos no pasó desapercibido el que las poquísimas fotografías que tenían juntos en sus cuentas de Instagram han desaparecido. Eso sí, hasta el momento ambos se siguen en esta red social. Selena y The Weeknd fueron vistos por primera vez en enero pasado, poco tiempo después de que el cantante terminara su relación con Bella Hadid. Después de algunos viajes románticos, hicieron su debut oficial en la red carpet en mayo pasado durante la Met Gala y ahora se dice que han terminado con su romance.

La noticia de esta reunión ha sido de lo más comentada. Algunos medios como el Daily Mail y People han definido este momento como una agradable sobremesa. Estos días el nombre de The Weeknd tampoco ha dejado de sonar al hacer mención de estos encuentros. Según reportes, él estuvo enterado de la buena relación que existe entre Selena y Bieber. Por ahora, el intérprete de I Feel It Coming se encuentra de gira.

Hace unos meses, Selena se sometió a una cirugía de trasplante de riñón, situación derivada por los problemas de salud que ha enfrentado derivados del lupus que padece. Se dice que desde la intervención hasta el momento, estos han sido los primeros encuentros de la también actriz con su ex, quien se ha mostrado atento con ella y dispuesto a escucharla.

