‘En el mar, la vida es más sabrosa’, por Alejandro Fernández

Después de estar sobre los escenarios, el lugar donde mejor se siente Alejandro Fernández es en el mar, sobre todo cuando se encuentra paseando en un velero privado. El sol, paisajes hermosos y atardeceres que roban el aliento son solo un poco de lo que el cantante disfruta cuando suelta las velas y se deja llevar por el viento a donde sea que lo lleve.

VER GALERÍA

El intérprete de Tienes que entender publicó dos fotografías en su cuenta de Instagram en donde compartió con sus seguidores su estado más natural y transparente, pues mostró su sonrisa más simple. Con un traje de baño azul clarito y una camisa holgada de rayas blancas y beige, el mexicano de 46 años disfrutó de sentir el viento en su cara y su cabello, el cual sostuvo con una banda blanca para mantener el estilo.

Mostrándose muy sonriente y cubriéndose de los rayos del sol con sus clásicos lentes oscuros, el intérprete de Me dediqué a perderte escribió junto a la imagen: “Sonríe para la foto”, haciendo parecer que eso fue lo que le gritaron antes de capturar el momento. En otra de las fotografías que el hijo de Vicente Fernández publicó, se ve el majestuoso velero con un hermoso atardecer de fondo y solamente se asoma la que pareciera ser su pierna colgando por un lado de la hamaca que se columpia al ritmo de las olas.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

¡Más enamorados que nunca! Alejandro Fernández y Karla Laveaga como nunca los habíamos visto

¡No más tregua! Alejandro Fernández no consiguió un acuerdo con Luis Miguel

El originario de Guadalajara cuando no se encuentra de gira prefiere viajar por placer, conociendo muchos lugares y sobre todo disfrutando de las actividades al aire libre, cada vez que tiene oportunidad de hacer un espacio en su apretada agenda. Y aunque esta vez no apareció nadie más en sus fotografías y no sabemos quién lo acompañó en este viaje, es muy común verlo disfrutar con su eterna novia Karla Laveaga, con quien después de que regresó, ahora ha preferido mantener su relación más discreta y alejada del ojo público.

VER GALERÍA