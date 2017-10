¡Cómo dice mi mariachi! Así suena la nueva canción de Luis Miguel, ¿ya la escuchaste? El cantante utilizó sus redes sociales para dar a sus fans una probadita del tema que marcará su regreso a los escenarios

Se alejó de los escenarios, pero no de la música. Luego de que en 2015 Luis Miguel se viera obligado a cancelar varios conciertos en México y su gira en Estados Unidos. Durante más de un año no supimos qué sucedería con la carrera del cantante, pues lo último que trascendió es que debido a la Tinnitus que padece no podía cantar; sin embargo, El Sol demuestra que hoy brilla más que nunca. A través de su cuenta de Twitter, Luismi publicó un adelantó de su nueva canción y sí, es a ritmo de mariachi.

Bajo el título de La Fiesta del Mariachi, el cantante presenta la que se convertirá en la canción que marca su regreso. A casi una semana de que anunciara este tema, el cantante volvió a hacer uso de sus redes sociales para dar una probadita a sus fans de lo que se viene musicalmente para él. A través de un clip 38 segundos en el que se escucha las primeras estrofas de esta canción que promete mucho.

El tema fue lanzado originalmente hace 10 años por el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Para generar mayor expectación, el cantante no especificó cuándo se lanzará oficialmente este tema que formará parte de su nuevo álbum con el que dejó claro regresará a cantar con mariachis.

Con esta nueva era en la carrera de Luis Miguel ha elegido acercarse a sus fans y las redes sociales se han convertido en sus aliadas. Además de anunciar las novedades respecto a su música, hace unas semanas, El Sol tomó sus cuentas para, por primera ocasión desde que abrió estos medios, expresar su solidaridad con Las Vegas tras el tiroteo que se vivió durante un festival de música Country. También recurrió a las redes para solidarse con México tras el terremoto que se sintió el pasado 19 de septiembre y no olvidó a sus fans puertorriqueños que atravesaron por una época difícil tras el paso del huracán María.

