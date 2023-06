La falda de Salma Hayek que no ha dejado a nadie indiferente

Salma Hayek ha logrado conquistar los corazones de todo el mundo gracias a su talento y simpatía, pero ha de decirse que su belleza tampoco ha pasado desapercibida. En definitiva, como la mexicana más famosa en la industria del entretenimiento a nivel mundial, Salma se ha ganado una posición privilegiada, por lo que no es una sorpresa que los looks que elige para sus apariciones públicas suelan dar de qué hablar. Si a esto se le suma la estrechísima relación que tiene con algunas de las firmas de moda más grandes del mundo, no es descabellado decir que la mexicana tiene su lugar cuando del estilo y glamour se trata. Como esposa de François-Henri Pinault, propietario del conglomerado de marcas de lujo al que pertenecen firmas como Gucci y Alexander McQueen, no es extraño que Salma se haya convertido en la principal embajadora de las marcas más exclusivas de la industria. Siempre apoyando las casas propiedad de su marido, Salma suele tener un estilo bastante definido. Es muy fácil reconocer las siluetas que la mexicana eligirá sobre la alfombra roja y es casi una apuesta segura el pensar que llevará algún diseño de Gucci cuando de una ocasión especial se trata. Pero, de vez en vez, se da una que otra licencia, como ha sucedido durante su reciente visita a Nueva York, en donde decidió apostar por una de las firmas que menos se le ven, pero más allá de eso, por llevar una falda que a nadie ha dejado indiferente.

El comentado look

La mexicana apareció en Times Square para asistir a una entrevista en Good Morning America. Sonriente y amable con la gente, como suele ser, la protagonista de la más reciente entrega de Magic Mike partió plaza al ir saludando a todos aquellos que la esperaban a las afueras del set de grabación. Fue, precisamente, esta actitud de la jarocha que permitió que los paparazzi se dieran vuelo tomando tantas fotografías como podían del curioso atuendo que Salma eligió.

La falta que llamó especialmente la atención fue una falda formada con largos listones negros, realizando un seductor juego en el que la mayoría de sus piernas quedaban completamente al descubierto. Que si bien, la pieza llamó mucho la atención, quedaba claro que al tratarse de Salma, ésta tenía que ser una propuesta de pasarela. Se trata de un modelo presentado en la colección Resort 2024 de la firma italiana Missoni, que no pertenece al grupo Kering, propiedad de su marido.

En esta ocasión, la mexicana combinó la sensual falda con un blazer negro que servía de fondo perfecto para enfatizar al máximo su bolso modelo Hourglass tamaño XL de Balenciaga. Tras las controversias en las que se vio involucrada la firma, de forma muy sutil, tanto Salma como su marido han hecho hincapié en no dejar de usar sus diseños, para mostrar su apoyo a maison que fundara en su momento Cristobal Balenciaga.

El toque final de este llamativo total black look no podía ser menos dramático. Ganando varios centímetros de altura, Salma llevó unas plataformas en negro modelo XX-ELLE 165 de la firma Piferi. Los populares zapatos de seda vegana se encuentran agotados en la mayoría de las tallas, pero tienen un precio de 675 libras esterlinas (alrededor de $14,657 pesos mexicanos).

Las palabras de Salma

La mexicana apareció en Good Morning America para hablar de su participación en uno de los capítulos de la nueva temporada de Black Mirror, en donde se interpreta a sí misma. Sobre esta participación, Salma dijo honestamente: “No es difícil interpretarme a mí misma. Es como una parodia de mí. Tengo muy buen humor sobre mí misma. Me ha encantado ser esta loca versión de mí”. A pesar de esto, la nominada al Oscar ha confesado que en un principio tuvo sus reservas sobre si sería bueno realizar esta participación: “Hay muchos momentos que me impresionaron en el guion. Hay un gran (momento) en el que tuve que aceptarlo y preguntarme a mí misma, ‘¿En verdad quiero hacer esto? ¿Me voy a meter en problemas?’”, confesó a Radar Times.