ESPECIAL NOVIAS: Sofía Sisniega, una oda a la bohemia

Luciendo más espectacular que nunca, Sofía Sisniega protagoniza la nueva portada de ¡HOLA! Novias, una edición dedicada a todas aquellas futuras novias que están a punto de celebrar uno de los días más especiales de su vida y, por lo tanto, están en busca de las mejores propuestas de la temporada para organizar una boda inolvidable, tal y como siempre soñaron. Explorando su lado más bohemio, la actriz de Aquí en la tierra se convierte en la estrella de este especial para mostrarnos las tendencias primavera-verano que debes tener en cuenta antes de llegar al altar.

Además del espectacular posado de Sofía, quien es el perfecto ejemplo de un estilo nupcial romántico, natural y original para el anhelado día, también encontrarás en esta edición ideas fuera de serie para una boda sustentable y recomendaciones para una decoración impecable con la que sorprenderás a todos tus invitados. ¿Aún no eliges tu vestido de novia? Toma nota del estilismo de las musas bridal como Carla Bruni, Claudia Schiffer y Kate Moss, celebridades que han cautivado al mundo entero con espectaculares looks para dar el ‘sí, acepto’.

También te dejamos una lista de tips de belleza que te ayudarán a seleccionar el peinado y el maquillaje ideal para lucir deslumbrante en tu gran día. Y, te contamos todo lo que debes saber sobre las tres tradiciones -llevar algo nuevo, algo prestado y algo azul- que toda novia debe tener en cuenta.

¿Te preparas para asistir a una boda? De la mano de la experta Inés Domecq, te compartimos una guía de los mejores looks de invitada con los que derrocharás elegancia y, si eres amiga de la novia, no te pierdas el dress code que preparamos para ti, así como nuestro artículo para encontrar el regalo perfecto. No olvides pasarte por nuestro álbum de boda, en el que recordamos los enlaces más románticos de los famosos. Todo esto y mucho más en ¡HOLA! Novias, disponible ya en puntos de venta. ¡No te la pierdas!