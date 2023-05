Esmeralda Pimentel brilla en su versión más clásica para el desfile de Dior en México

Sin duda alguna, Esmeralda Pimentel atraviesa por un gran momento en su vida. La actriz, que recientemente estrenó la serie Montecristo, la cual grabó al lado de William Levy en España, no podría estar más agradecida y feliz por todo lo que está sucediendo en su vida y a su alrededor, pues además, la intérprete se ha dado una nueva oportunidad en el amor al lado del futbolista Jesús Mosquera. Y mientras se prepara para los proyectos que tiene en puerta, la interprete ha vuelto a México para ser testigo del desfile en el que Dior a presentado su colección Cruise 2024, el cual tuvo como locación el Colegio de San Idelfonso en la Ciudad de México, una ocasión en la que Esmeralda lució hermosa y perfecta para la ocasión, valiéndose de las siluetas más clásicas de Dior para crear un look memorable.

Para este evento tan especial, Esmeralda optó por un vestido de largo medio color crema, de tirantes y escote cuadrado, el cual iba ceñido a la cintura y decorado a esta altura con discreto moño, además de una falda amplia con un ligero plisado que a su vez le daba cierto volumen a la prenda. La actriz complementó su look con unas zapatillas negras que tenían como detalle un discreto listón blanco en forma de moño que decoraba sutilmente los costados de su calzado.

La intérprete agregó el toque de glamour a su atuendo con una elegante gargantilla de brillantes, así como unos aretes largos a juego, dejando de lado los brazaletes y los anillos, dándole todo el protagonismo a su increíble vestido. Esmeralda se decantó por un beauty look más clásico y atemporal, pues peinó su pelo de lado, el cual aún mantiene al puro estilo pixie, optando por un maquillaje en tonos claros, dándole profundidad a su mirada con sombras oscuras, dejando que sus labios fueran los protagonistas al llevarlos de rojo intenso, logrando así un look de impacto para una noche de moda en la Ciudad de México.

La poderosa razón por la que decidió hacer un giro de 180° en su imagen

Desde hace algunos años, Esmeralda Pimentel decidió dejar atrás la imagen con la que se dio a conocer al público, haciendo un cambió radical de look. La intérprete decidió cortar su pelo al estilo pixie, luciendo una imagen que nunca se le había visto, pero con la que sin duda luce guapísima y le queda a la perfección. Algo de lo que habló durante una reciente charla que sostuvo con HOLA.com México, en la que explicó la razón de este cambió tan impactante. “Creo que estaba ya muy encasillada en la industria, justo por mi aspecto físico y creo que los directores de casting no creían en mí, no creían que pudiera interpretar otro tipo de personajes y creo que fue a partir de tomar esta decisión tan radical, que también venía acompañada de un momento personal muy fuerte, que también fue cortarme el pelo y dejar atrás una identidad, decir ‘adiós’ a una parte de mí y hacerlo con convicción”, explicó la artista.

A pesar del impacto que su cambio podría generar no solo en sus fans, sino en todos los aspectos de su vida, confió en su talento, y las cosas comenzaron a acomodarse. “Por supuesto que eso fue un gran riesgo, porque por un tiempo no me llamaban a audicionar, pero creo esto también me abrió las posibilidades de demostrar que tengo capacidades, que soy talentosa, inteligente, me hizo esforzarme mucho más y me siento muy orgullosa, creo que es la mejor decisión que pude haber tomado, en mi carrera y en mi vida”.