Quién llevó el mismo vestido que Olivia Wilde a la MET Gala

Cuando se ve en las boutiques de la Ciudad de México que llevan un registro de los vestidos que se usarán en las graduaciones de preparatoria y universidad parece un tanto excesivo, pero aparentemente no lo es tanto, pues incluso en el evento de moda más seguido alrededor del mundo se puede dar el momento en el que dos personas lleven el mismo look. En lo que parecía algo imposible, pues según cuenta la leyenda, cada look es revisado y aprobado, hubo un caso en el que falló el sistema. En medio de los espectaculares diseños que se vieron en las escaleras del MET de Nueva York bajo el tema Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, hubo un modelo que se vio dos veces, en dos personas diferentes. A pesar de que el catálogo de diseños que Karl Lagerfeld creó a lo largo de su vida es por demás prolífico, sorprendió que los invitados se enfocaron en un puñado y para muestra lo que sucedió con Olivia Wilde que llegó luciendo una réplica de una de las creaciones del káiser de la moda en un color diferente, mientras una editora llegó con el vestido en su color original.

El faux pas

Se sabía que ésta no sería una noche fácil para Olivia, el inminente encuentro con Emily Ratajkowski -después de aquellas escenas que la mostraban besando a Harry Styles, ex de Wilde- era para el ojo ajeno la mayor de las preocupaciones. Pero dejando estas especulaciones de lado, la actriz apareció luciendo un vestido de Chloé en el que se reimaginaba un diseño original de Karl de 1983. La pieza que originalmente era corta y en negro, en Olivia se veía en blanco y con la falda llegando hasta el suelo. La pieza se distinguía por la figura en dorado que emulaba la silueta de un violín que unía la parte superior y la falda del vestido, así como el diseño en este mismo color que iba hasta el cuello a modo del diapasón, las clavijas y la voluta del instrumento. Para reforzar el modelo, OIivia utilizó unos puños también en dorado -como los del diseño original- y llevó un bolso de Tyler Ellis.

La idea parecía a prueba de errores, no solo se recurría a un modelo de Karl, sino que también, para evitar caer en el lugar común, se buscaba que fuera un diseño de su época en Chloé, una de las etapas que sonaban para ser de las menos replicadas en el evento. O por lo menos eso es lo que se creía.

Nadie esperaba que Margaret Zhang, editora de Vogue China tendría precisamente la misma idea, y no solamente llevaría el mismo modelo, sino que ella lo usaría en negro -el color original del conocido ‘vestido violín’, que Karl presentó en 1983-. Tal como hizo Olivia, Margaret decidió modificar el diseño y llevarlo hasta el piso con una espectacular capa sobre los hombros con la que pudo posar a lo largo del piso previo a las escaleras del MET, además de agregarle unos lentes oscuros, pero la realidad es que no había mucha diferencia entre los dos vestidos.

Cómo sucedió esto

La gran interrogante fue precisamente ésta, pues mucho se ha dicho de que cada uno de los looks es revisado y aprobado antes de siquiera pisar el museo, pero aparentemente, esto no es tan apegado a la realidad si una de las editoras de la revista no se enteró de que una de las estrellas llevaba su mismo diseño. Por supuesto, las redes sociales se dieron vuelo con la situación, con todo tipo de comentarios.

De lo que no se supo es de los encuentros que Olivia tuvo que evitar en la MET Gala, el primero -aparentemente- con Margaret, pero los otros no menos observados. Uno con Emily, quien incluso había hablado ya de la situación, y el otro con Florence Pugh, después de que se filtrara aquel audio en el que se refería a ella como Ms. Flo, y de que ambas se evitaran en la presentación de su cinta. Pero, todo parece indicar que nada de esto sucedió en la noche, pues Olivia fue vista en la after party disfrutando en un revelador vestido.

