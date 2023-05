A 26 años de su debut en este evento, Salma Hayek deslumbra en la MET Gala

Como cada año, el primer lunes de mayo los amantes de la moda posan la mirada sobre el museo Metropolitano de Nueva York. Siguiendo al pie de la letra la tradición, la crema y la nata del espectáculo y el mundo del estilo se dan cita en el espectacular lugar para asistir a la esperada MET Gala, una cita filantrópica que se convierte en el pretexto perfecto para que los diseñadores muestren los más estrafalarios de sus diseños. Con un tema que rige la velada, cada uno de los asistentes intenta poner toda la carne en el asador para llevarse una mención en las listas de los looks más espectaculares que se van redactando en vivo a lo largo de la llegada de los famosos. Ha de saberse que conseguir una invitación a esta noche no es nada sencillo, por lo que el evento, además de ser una muestra de moda se vuelve todo un acontecimiento entre los famosos que buscan ganarse un lugar en la industria. A pesar de esto, hay quienes tienen su lugar un poco más asegurado que otros, y ese es el caso de Salma Hayek. Si la mexicana suele ser toda una estrella de las alfombras rojas gracias a su belleza y estilo, la posición de su marido como dueño de uno de los imperios de la moda en el mundo, no viene nada mal. Es así como a 26 años de su debut en este evento, Salma ha brillado en esta MET Gala.

El vestido de esta noche

El tema elegido para esta noche y el que será la base de la exposición que a lo largo de la próxima temporada se podrá visitar en el ala del MET dedicada a la moda, es Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. La genial mente creativa que estuviera atrás de Chanel y Fendi en las últimas décadas, ha sido homenajeada a cuatro años de su fallecimiento. El Kaiser de la Moda se ha visto representado esta noche en distintos looks, desde quienes han querido llevar su imagen a la total literalidad vistiendo tal como lo hacía él -como Kristen Stewart y Emily Blunt-, hasta quienes se han basado en su adorado gatito Choupette -sorprendentemente, se vio a más de una persona con este tema, aunque Jared Leto capturó todas las miradas-.

Fue entre este mar de propuestas que Salma brilló luciendo un espectacular diseño en carmín de Gucci, su firma de cabecera cuando de grandes eventos se trata. Si la noche de ayer se le veía emulando a Jacky O en unas fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, esta noche ha apostado por una melena XXL que llevaba detenida en una especie de trenza con adornos en forma de flores en el mismo color que su vestido.

Sabiendo que esta gala no es momento para fallar cuando de moda se trata, la mexicana apostó por una silueta que le hemos visto en repetidas ocasiones y que le va de maravilla, con un corset que enfatizaba su escote, mangas caídas hechas de las perlas que tanto se ligar a Karl y una falda hecha con pedazos de tul que aportaban volumen, enmarcados por un femenino moño en la cintura y una discreta capa de encaje que sumaba sensualidad. Junto a una imagen de su look tomada antes de llegar a la gala, Salma escribió en su cuenta de Instagram: “Para ti, Karl”.

Si el vestido de Salma ha dado mucho de qué hablar, también lo ha hecho su beauty look y es que la actriz se ha dejado ver simplemente perfecta, con la melena completamente relamida, permitiendo ver que por ella el tiempo no pasa.

El lazo de Salma y Karl

Es bien sabido que si alguien sabe hacer amigos, esa es Salma Hayek, tal vez por sus raíces libanesas, pero es que la mexicana no deja a nadie indiferente. Y a pesar de que Karl podía ser serio y estoico, el encanto de la actriz no lo pudo resistir. Ha de saberse que Salma y Karl fueron vecinos en la calle Quai Voltaire, en el barrio de Saint Germain des Prés, en París. Esa cercanía haría que Lagerfeld quisiera fotografiar a Salma y en alguna ocasión se les vio aparecer juntos.

El eterno acompañante de Salma

Aunque en últimas fechas Salma se ha hecho acompañar a ciertos eventos de su hija, Valentina Paloma, parece que todavía es pronto para exponerla a la MET Gala, por lo que ha llegado a este evento de su adorado François-Henri Pinault. El francés dejó de lado su faceta de exitoso empresario para convertirse en el principal admirador de Salma, observándola a detalle en cada minuto en el que estuvieron frente a las cámaras. Es bien sabido que la pareja está perdidamente enamorada, por lo que este tipo de íntimos despliegues se pueden ver de vez en vez cuando el discreto empresario lo permite.

