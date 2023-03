Jeanne Toussaint, la auténtica 'pantera' de Cartier

Hay mujeres que simplemente están adelantadas a su tiempo, aquellas que más allá de las limitaciones sociales de su época logran imponerse y cumplir con el destino autoimpuesto que han creado para ellas mismas a través de metas e ideales que pueden parecer mera fantasía para su entorno. Ese es el caso de Jeanne Toussaint, una mujer que simplemente revolucionó el mundo de la joyería con sus ideas audaces y su ímpetu sin límite. Si el nombre de Jeanne no resuena campanas en tu memoria, debes saber que se trató de la Directora Artística de Alta Joyería de Cartier entre 1933 y 1970, período en que se desarrollaron algunas de las piezas más emblemáticas de la firma con diseños que siguen inspirando algunas de sus joyas hasta nuestros días. De hecho, el apodo que se ganó a pulso Toussaint es, precisamente, uno de los sellos característicos de la firma francesa, la espectacular pantera. Si estás por visitar la exposición El diseño de Cartier: Un legado vivo, te vendrá de maravilla conocer más de este personaje que podrás reconocer en algunas de las piezas que componen la interesante muestra del archivo de la maison.

La historia de Jeanne con Cartier comienza en los años 20’s, cuando la empresa que comenzó con la creación de relojes y joyas -arte que ha perfeccionado a través de más de un siglo-, tenía ya una solidez tras su creación en 1847. En una época en la que a pesar de las restricciones de la moda de la época, la estética mantenía una importancia predominante, el gusto distintivo de Jeanne la hacía todo un personaje entre la sociedad parisina. Fue así que Louis Cartier dio con ella, dándole un puesto en la firma como Directora Creativa en 1933, para después convertirse en la Directora Artística de Alta Joyería.

Siempre en contra de lo impuesto, Jeanne se hacía perteneciente a un puesto que no se imaginaba para una mujer, rompiendo todo tipo de esquema. No era para menos, el gusto de Jeanne era tan característico que no temía el combinar colores, texturas, piedras, caer en las extravagancias y aportar sus inspiraciones de China, Persia y la India, las cuales se pueden reconocer en muchas de sus creaciones.

El conocido ‘Estilo Toussaint’ se puede ver en algunas de las piezas más emblemáticas de la firma, las cuales fueron diseñadas bajo la tutela de Jeanne, como el espectacular broche en forma de flamingo que el Duque de Windsor encargó para su esposa Wallis Simpson o los icónicos cocodrilos de María Félix, todas joyas llenas de extravagancia, color y un diseño superior a lo que se podía siquiera imaginar.

La pantera, el título que la ha hecho un ícono

Con estos ejemplos queda claro que Jeanne no temía en absoluto a recrear a los animales salvajes en sus creaciones, pero habría uno que destacaría por sobre todos, la pantera. Fue en 1948 cuando por primera vez se pudo ver a este imponente animal representado en un broche, un año después se le volvía a ver en un zafiro en cabujón, y así fue como poco a poco se iba descubriendo lo que Jeanne tenía claro, éste sería su emblema dentro de la casa francesa, aquel ícono que la representaría para la eternidad.

Relojes, brazaletes, collares, anillos, la pantera puede aparecer en cualquier joya y con cualquier combinación de piedras preciosas, eso sí, manteniendo en todo momento su fuerza y feminidad tan contrastantes como armónicas. A pesar de que el tiempo pase, hasta nuestros días, dentro de Cartier, estas piezas son conocidas como las ‘panteras de Jeanne’ y ahora podrás disfrutar de algunos de sus ejemplares más impresionantes en esta exposición que estará en el Museo Jumex hasta el 14 de mayo.

