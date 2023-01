Carrie, ¿eres tú? Los looks de And Just Like That que están dando de qué hablar Si se pensaba que el regreso de Aidan sería el tema de conversación, el clóset de la protagonista ha sorprendido

Desde finales del año pasado comenzaron las grabaciones de la segunda temporada de And Just Like That. Después de que la primera entrega de la secuela de Sex & the City se volviera todo un fenómeno en las redes sociales, se estaba en la expectativa de lo que se vería en la segunda temporada. Es así como lo primero que acaparó los titulares fue la aparición de John Corbett, en su papel de Aidan, uno de los intereses románticos de Carrie, que ante la viudez se vuelve a encontrar soltera. Pero si se creía que ese sería el único tema que mantendría atentos a los fanáticos antes del estreno, se estaba equivocado, pues una vez más, el guardarropa de Carrie ha dado mucho de qué hablar. Si se podría decir que desde el inicio de S&TC, el clóset del personaje de Sarah Jessica Parker era considerado el quinto protagonista del show, el cambio de estilo que se ha visto en And Just Like That parece reafirmarse en la segunda temporada.

Aunque se sigue viendo a Carrie mezclando estilosas piezas de los más renombrados diseñadores con piezas vintage o sencillas, parece que las cosas han ido más allá. Todo parece indicar, a partir de lo que se ha visto durante las grabaciones en las calles de Nueva York, que el cambio en el estilo de Bradshaw se ha dado por la situación del personaje, pero no ha faltado quien se ha preguntado, ¿qué está pasando con los looks de Carrie?

Curiosamente, los primeros comentarios se dieron hace un par de semanas cuando el perfil de Instagram de la serie publicó la primera fotografía de Carrie y Aidan. En ella se ve a los enamorados caminando de la mano por la calle, pero llama la atención lo que lleva SJP. Se le ve luciendo un vestido boho morado, botas por encima de la rodilla en terciopelo gris, un abrigo fucsia y lo que brincaba dentro del atuendo, una capa en tartán. Los stylist de la serie, informaron en su cuenta de Instagram que se trataba de un guiño a Vivienne Westwood, quien acababa de morir, a través de una pieza de su archivo.

Los detalles de uno de estos looks

Tal como sucedió en la temporada pasada, parece que se ha hecho un énfasis en el mix and match de colores, texturas y estampados. Para muestra, el más reciente look que se le ha visto a Sarah. La actriz lució un vestido con falda beige, parte superior azul con rayas blancas y como decorado perlas colgantes del diseñador Giorgio St. Angelo -una pieza vintage-. Encima de éste, llevaba un saco floral en bordado metálico, también vintage, de la tienda Chez Sarah. Los botines café son de A.O., los accesorios contaba con un collar de cuentas de Emily P. Wheeler con un precio de 6,800 dólares (aproximadamente $127,465 pesos mexicanos) y uno con un dije en forma de concha de CCWW Designs. El toque final lo ha dado una bolsa modelo Sofia de Ximena Kavalekas, que se puede conseguir en su versión en lila por 980 dólares (alrededor de $18,368 pesos mexicanos).

Que si la mezcla de estampados y texturas ha sido característica en algunos de los looks, también lo ha sido el uso de colores estridentes. Parece que esta temporada, el color esmeralda será el favorito de Carrie, pues lo hemos visto no en uno, sino en dos looks. En uno de los que más ha llamado la atención la vimos llevar un conjunto en seda en color burgundy, con un sobretodo esmeralda con polka dots por encima. El toque especial de este look era la Baguette de Fendi, que ha usado ya en otro capítulo de la primera temporada.

El segundo look en este color es uno reminiscente de los años 80s. Se trata de un jumpsuit para esquiar con hombreras, que combinó con botines en el mismo color y al parecer, ambas piezas son vintage, pues parecen completamente sacadas del clóset de una estilosísima mujer de aquella época.

¿Qué tal? ¿Qué nos deparará en esta temporada cuando de moda se trata?

