¿Qué hay detrás de las cabezas de animales de Schiaparelli como la que lució Kylie Jenner? Si lo que se veía en la pasarela sorprendía, las invitadas no se quedaban atrás en una realización hiperrealista de la firma

El inicio de la semana de Alta Costura en París es todo un acontecimiento en el mundo de la moda. Es precisamente en estas colecciones que se puede dejar volar la imaginación y ver sobre la pasarela las creaciones más artesanales, pero también las más distantes de la realidad. Si bien, no es requisito el ser estrafalario para que un diseño sea considerado Haute Couture, los directores creativos de las firmas más exclusivas se dan vuelo para plasmar sus ideas más sobresalientes en estos looks. Y si hay una firma que desde su creación se ha caracterizado por buscar plasmar arte en su ropa, esa es Schiaparelli. Con una historia que creció de la mano de Chanel -la asidua rival de Elsa Schiaparelli-, esta firma se dedicó a llevar al mundo de la moda las características más artísticas del impresionismo. Ahora de la mano del director creativo, Daniel Roseberry, la marca francesa ha acaparado todos los titulares y no solamente por lo que se vio en la pasarela, sino por lo que las propias invitadas llevaron puesto este lunes para presenciar uno de los primeros desfiles de esta temporada primavera/verano 2023 de Alta Costura.

A estas alturas todos hemos visto las cabezas de animales hechas completamente a mano que se presentaron en la pasarela, dando el primer vistazo de esta propuesta en Kylie Jenner, invitada al desfile. La más joven de las hermanas Kardashian sorprendió al llegar al evento en un entalladísimo vestido que se veía enmarcado por la cabeza de león -casi a tamaño natural- que llevaba sobre el hombro, este mismo diseño se vería sobre la pasarela en Irina Shayk. Pronto se sabría que esta sería la propuesta de la casa francesa en esta colección y que el león no sería el único animal que buscarían replicar de forma artesanal para sus diseños.

¿Cómo hicieron estas cabezas?

Fue el mismo Daniel quien tomó su cuenta de Instagram para compartir algunas fotografías, no solamente del producto terminado, sino del proceso de producción en los talleres de la firma. “3 animales esculpidos y bordados a mano, celebrando la gloria de la naturaleza y protegiendo a las mujeres que los usan. El leopardo, el león y la loba. Todos del Infierno de Dante. Gracias Naomi Campbell, Shalom Harlow e Irina Shayk”, escribió etiquetando a las tres top models que desfilaron con estas réplicas de cabezas de animales sobre la pasarela y haciendo referencia al primer canto de la obra de Dante, específicamente al encuentro con las tres bestias.

Sorprendentemente, al ver el producto final, pareciera que se trata de animales disecados -el realismo es tal, que no han faltado las quejas de los protectores de animales-, pero la realidad es que ha sido un proceso de bordado a mano y esculpido de resina y espuma. La misma Kylie, aparentemente para dejar claro que no se trataba de una pieza real, escribió en su cuenta de Instagram: “La Bella y la Bestia, gracias Daniel Roseberry y Schiaparelli por una mañana tan especial. Wow, amé lucir esta creación de arte falso construida a mano usando materiales hechos por el hombre. Hermoso, hermoso”.

El código de vestimenta de la MET Gala 2023

El perfil de la firma en esta misma red social, quiso ir un paso más allá y aclarar todo a través de un mensaje: “Leo Couture. León bordado a mano, esculpido en espuma, lana y seda de pieles de animal falsas, y pintadas a mano para que se vieran lo más realistas posible, celebrando la gloria del mundo natural. Nada es lo que parece en el Inferno Couture de Schiaparelli. Ningún animal fue lastimado en la realización de este look”.

