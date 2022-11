Las joyas más lujosas que los famosos lucirán esta temporada de fiestas

Ya se acerca la época en la que nuestras agendas comienzan a llenarse con eventos sociales. El inicio de diciembre marca la temporada más festiva del año, una en la que aprovechamos para reunirnos con todos esos seres queridos antes de despedir otro año, dar las gracias por los momentos vividos y darnos un último abrazo antes de dar comienzo a un nuevo ciclo. La elección del atuendo ideal se convierte entonces en algo crucial para lucir siempre elegantes (recordemos que es también la época de las reuniones más formales). Para ello, hemos querido brindarte una serie de recomendaciones de la mano de los embajadores y amigos de la casa de la Maison Cartier, quienes lucen lo mejor de joyería, relojes y accesorios, demostrando que un little black dress o un traje negro pueden elevarse con ese toque único que deslumbrará a propios y extraños.

Un sencillo vestido negro puede elevarse con joyas y relojes como estos, de Cartier.

Las joyas más elegantes de Cartier para esta Navidad

Una pulsera con diamantes, un brazalete en oro amarillo o un reloj que marca las horas restantes para que termine el año, se convierten en complementos ideales que realzarán cualquier atuendo por sencillo que parezca. Aquí algunas de las ideas más sofisticadas para lograrlo.

El toque felino de Ella Balinska

Fue Jeanne Toussaint, la primera directora creativa de Cartier, la encargada de darle un toque sensual e icónico a la joyería de la Maison. Para ello, creó la línea Panthère, que refleja el magnetismo y la belleza de la pantera. La actriz británica Ella Balinska, imagen de la casa francesa desde 2019, demuestra que un simple top negro puede resaltar con piezas de joyería protagónica en oro amarillo. Un choker, un brazalete y un anillo en proporciones oversized acapara todas las miradas.

Ella Balinska posa con un set de joyas de la colección Panthère de Cartier.

La discreta sensualidad de Darío Yazbek

Darío, egresado de la carrera de Actuación por la Universidad de Londres, es uno de los rostros más prometedores de la escena del cine mexicano. La fama le llegó después de interpretar a Julián de la Mora en la serie La Casa de las Flores. Hoy, trabaja en diferentes proyectos con plataformas de contenido. Su estilo, siempre sobrio pero actual, lo complementa, desde mediados de 2021, con el reloj Pasha de Cartier, de quien es embajador. Pasha, un reloj que vio la luz por primera vez en 1985, mantiene sus líneas retro con sofisticados acabados, un complemento perfecto para las tendencias de moda de la actualidad.

Darío Yazbek es embajador de Pasha de Cartier, desde mediados de 2021.

La elegancia retro de Austin Butler

El actor, cantante y modelo estadounidense que además posee el corazón de la top Kaia Gerber, se perfila para ser el nuevo James Dean. Su estilo rebelde rockero combinado con su melena castaña lo hacen uno de los personajes más sexys de la escena del showbiz actual. Sus atuendos en negro y blanco con la t shirt y los sacos como elementos esenciales de sus estilismos lo convierten en uno de los personajes con estilo más sobrio del momento. ¿Cómo logra darle la vuelta y destacarse de los demás? En una de sus más recientes apariciones en el festival de Cannes, Austin aprovechó para estrenarse como embajador de Cartier. Para la premiere del filme Elvis, que protagoniza, utilizó un reloj Tank Must y un anillo Love de Cartier, en oro blanco.

Austin Butler, en Cannes, luciendo un reloj Tank Must de Cartier.

El complemento ideal de Lily Collins para las fiestas

La estrella de la nueva sensación de Netflix, la serie Emily in Paris, se ha construido una carrera similar a la que en su momento tuvo Sarah Jessica Parker gracias al fashionista personaje de Carrie Bradshaw en Sex And The City. Lily ahora toma la estafeta convirtiéndose en uno de los íconos de estilo de la actualidad. No es de sorprender que la actriz de 32 años se haya convertido en una de las embajadoras de Cartier. Para las fiestas, nada mejor que un espectacular bolso de piel de la línea Panthère. Como lo demuestra en la más reciente campaña, este particular bolso con una aplicación que asemeja la de una pantera, se convierte en la joya más preciada y vistosa que podrás lucir en esta época de fiestas.

Lily Collins protagoniza la campaña de bolsos Panthére de Cartier.