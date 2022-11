La partida del hombre detrás del estilo de Harry, Salma y Jared

Más que nunca, el mundo de la moda sigue confirmando que es un constante juego de las sillas y como suele suceder, cuando un rumor comienza a resonar, no tarda en llegar la confirmación. Esto es lo que ha sucedido con Alessandro Michele, quien desde un tiempo comenzó a verse rodeado de especulaciones sobre su partida de Gucci, la cual ha sido confirmada a través de la firma italiana. El genio creativo responsable, no solamente de la posición de la firma que ha destacado entre los amantes de la moda con sus irreverentes propuestas, sino también de posicionarla como la guía de estilo para celebridades como Harry Styles, Salma Hayek, Jared Leto, la banda Maneskin y Dakota Johnson, parte de su posición dejando una serie de cuestionamientos en el aire. El más grande, por supuesto, quién será nombrado en su posición y qué le depara a él el futuro. En redes sociales, no falta quien pregunta qué será ahora del estilo de Harry, uno de los más ligados a las creaciones de Michele, y qué pasará en este nuevo capítulo de la reconocida firma.

Después de mucha especulación, a través de un comunicado de la firma, se confirmaba la noticia: “Gucci anuncia hoy que Alessandro Michele deja de ser Director Creativo de Gucci. Alessandro Michele ha estado en el timón creativo de la Casa desde el 21 de enero del 2015 y ha jugado una parte fundamental en hacer la marca lo que es hoy a través de su innovadora creatividad, mientras que se mantuvo fiel a los reconocidos códigos de la Casa”.

Las significativas palabras de Alessandro

El creativo dio a conocer su sentir escribiendo: “Hay momentos en los que los caminos se separan por las diferentes perspectivas que cada uno pueda tener. Hoy un extraordinario camino termina para mí, después de más de 20 años en una compañía a la que incansablemente dediqué todo mi amor y pasión creativa. Durante este largo período, Gucci ha sido mi hogar, mi familia adoptiva. A esta familia extendida, a todos los individuos que me han cuidado y apoyado, mi más sincero agradecimiento, mi más grande y sentido abrazo. Junto a ellos he deseado, soñado, imaginado. Sin ellos nada de lo que he construido hubiera sido posible. A ellos va mi más sincero deseo: que sigan cultivando sus sueños, la sutil e intangible material que hace que la vida valga la pena vivirla. Que continúen nutriéndose con imaginaria poética e inclusiva, que se mantengan fieles a sus valores. Que siempre vivan por sus pasiones, impulsados por el viento de la libertad”.

La compañía y su agradecimiento

El Presidente y CEO de la firma compartió su sentir a través de un mensaje, en el que escribió: “Fui afortunado de poder conocer a Alessandro a finales del 2014, desde entonces hemos tenido el placer de trabajar cercanamente juntos mientras que Gucci seguía su exitoso camino a lo largo de los últimos ocho años. Me gustaría agradecerle por sus 20 años de compromiso con Gucci y por su visión, devoción e incondicional amor a esta Casa única durante su período como director creativo”.

De la misma manera, François-Henri Pinault, CEO de Kering, el conglomerado de moda propietario de la firma dio su postura a través del mismo comunicado. “El camino que Gucci y Alessandro caminaron juntos por los últimos años es único y se mantendrá como un momento sobresaliente en la historia de la Casa. Estoy agradecido con Alessandro por traer tanto de sí mismo a esta aventura. Su pasión, imaginación, ingenuidad y su cultura pusieron a Gucci al centro del escenario, que es su lugar. Le deseo un gran siguiente capítulo en su aventura creativa”.

