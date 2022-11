La reedición del bolso de Diana de Gales

Pasan las décadas, pero el recuerdo de la Princesa Diana no se olvida. Pareciera que toda una nueva generación ha redescubierto al personaje que acaparaba todos los titulares entre los 80s y 90s, gracias a The Crown, la cinta Gales, pero también a la atención que ha llamado la Familia Real británica en rincones del mundo en donde antes no tenía tanta resonancia, como en Estados Unidos, la Gen Z se ha enamorado perdidamente de Diana de Gales. Si bien, mucho se ha hablado de las discrepancias que hay entre la verdadera Diana y la vida que se le atribuye en pantalla, ha de decirse que la personificación de grandes actrices como Elizabeth Debicki, Emma Corrin y Kristen Stewart -que dejó a más de un incrédulo sorprendido con su interpretación-, han traído nueva vida a la Princesa Diana, quien es tan recordada ahora como tras aquel fatídico 31 de agosto de 1997. Es por esto, que no sorprende que la casa Dior haya decidido hacer una reedición del bolso que se volvió tan popular gracias a la Princesa que no hubo más qué hacer que otorgarle su nombre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La verdadera Diana, todo lo que mostró en su último año

El vestidor de Diana de Gales que forjó un mito

La historia de este famoso bolso

El modelo Lady Dior es uno de los más conocidos entre los bolsos de lujos, gracias al diseño atemporal que ha tenido a través de los años, con distintas interpretaciones según se van dando las transformaciones dentro de la firma francesa, pero pocas personas saben de dónde viene el título con el que hoy se le conoce. La historia comenzó en septiembre de 1995, la Princesa Diana se encontraba en un momento crucial en su vida. Tras su divorcio de Carlos y un par de años de separación, buscaba reencontrarse y qué mejor forma de hacerlo que a través de su estilo, probando piezas que no se le habían visto antes en su faceta como Princesa de Gales y dejándose llevar por los más espectaculares diseñadores de la época.

Fue en medio de esta transición que Diana visitó París para la inauguración de la retrospectiva de Paul Cézanne en el Grand Palais. Para esta ocasión, Dior le ofreció un bolso, que gustaría tanto a la Princesa que se le vería en distintas ocasiones, tanto para sus compromisos de día como para las galas de noche. La versatilidad del bolso hacía que combinara con todo en distintas versiones y no era raro ver a Diana llevándolo con cualquier tipo de look. En 1996, en la única ocasión en la que la Princesa asistió a la famosa MET Gala, éste fue el bolso que eligió para aquella noche de moda y estilismo. Fue así, que al hacerse de esta embajadora espontánea, el bolso recibió el nombre Lady Dior (haciendo referencia al título Lady Di, con el que Diana fue conocida en algún momento).

VER GALERÍA

De Naomi Watts a Elizabeth Debicki: las actrices que han interpretado a Diana de Gales

Se trata de una pieza hecha en Italia con exquisita piel que se cose con el emblemático cannage (una especie de rejilla geométrica), la cual resalta su diseño arquitectónico. El toque femenino lo otorgan los dijes de DIOR que cuelgan de sus asas a juego con los herrajes que las sostienen, haciendo un perfecto contraste con la piel.

Es así cómo ahora la casa Dior ha decidido hacer una reedición limitada y exclusiva de la mini Lady Dior que Diana llevó a la MET Gala, con algunos giros que se adecúan al estilo de esta época. Embelleciéndolo con strass y raso azul, además de que se han sublimado sus tradicionales líneas, en lo que seguramente se convertirá en el objeto del deseo de los coleccionistas, no solamente por parte de los amantes de la moda, sino también de los seguidores del estilo de la Princesa Diana.

VER GALERÍA