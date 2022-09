En exclusiva, Penélope Cruz nos desvela los secretos detrás de su mágico vestido del Festival de Venecia

Sin duda, se ha convertido en una de las invitadas más esperadas en el Festival de Venecia. No solamente fue la gran homenajeada en la Mostra del año pasado al recibir el reconocimiento a Mejor Actriz, sino que Penélope Cruz ha convertido de su paso por las alfombras rojas todo un hito cuando de moda se trata. De la mano de CHANEL, firma de la que es embajadora desde hace algunos años, ha encantado con cada uno de los looks que elige para aparecer en los distintos eventos alrededor del Festival. Desde su versión más casual en su llegada náutica al puerto, hasta el glamour y la sofisticación de la Alta Costura que suele reservar para la premier de sus cintas en la mágica ciudad. En exclusiva, te traemos un Q&A con la talentosa española, que responde desde cómo es que se da el flechazo con los diseños que elige para este importante festival, hasta la estrecha conexión que siente con uno de los símbolos más emblemáticos de este mítico rincón italiano.

Una musa enamorada de CHANEL

¿Por qué elegiste este vestido de Alta Costura de CHANEL para tu premier en Venecia? ¿Podrías describirlo, qué inspiró en ti?

Fue un flechazo inmediato cuando vi este vestido en el desfile. Pensé que era tan especial y diferente de lo que había visto, y usado antes, tan único. Amo las mangas largas, las hombreras, los detalles que eran increíbles. Pude asistir al le19M y ver cómo los artesanos trabajan, cómo crean este tipo de material, este tipo de detalles y es increíble el ver cómo todo se hace a mano, la atención a los detalles. Y, por supuesto, cuando tanto trabajo, tanto amor y dedicación al detalle se ponen en un vestido, puedes sentirlo al usarlo, definitivamente.

¿Cómo se siente el estar acompañada por CHANEL a través de los años? ¿Podrías hablarnos sobre la constantemente creciente relación con la Maison y con Virginie Viard?

Es una relación que comenzó en 1999 cuando fui a París a ver mi primer desfile de CHANEL. Pienso que también fue la primera vez que conocía a Karl y a Virginie. El trabajar con ellos, usar sus looks a través de los años y ser una embajadora por los últimos años ha sido un verdadero honor y placer, pues en verdad soy la fanática más grande de la firma. Me he obsesionado y he estudiado la firma desde que era una adolescente, revisando cada colección. Me siento muy afortunada de poder trabajar con ellos y poder llamar a tanta gente que trabaja en CHANEL mis amigos.

¿Cómo se siente el regresar a Venecia después de tu triunfo como Mejor Actriz el año pasado?

El año pasado todo salió tan bien con Official Competition y Parallel Mothers. Y el hecho de haber ganado el premio a Mejor Actriz con una cinta de Pedro Almodóvar, fue aún más especial. Así que me siento muy agradecida y afortunada de regresar este año con dos maravillosas cintas que están recibiendo mucho amor y de las que estoy muy orgullosa.

¿Nos puedes hablar de L’Immensita y tu personaje? ¿Cómo ha sido esta película un nuevo reto para ti y es por esto por lo que vas a aceptar personajes ahora?

Fue un gran placer hacer L’Immesita, pero también un gran reto, por todo lo que pasa mi personaje. Es un personaje universal que representa a muchas madres, es un homenaje a tantas diferentes mujeres. Está viviendo en una especie de prisión en su propia casa, es muy infeliz, pasa por una depresión. Ha intentado ocultar sus sentimientos de sus hijos por un largo tiempo, y hay un punto en el que ya no puede tolerarlo más. Lo que la está salvando es la conexión que tiene con sus hijos, y especialmente con su hija, quien está viviendo en un tipo de prisión por diferentes razones. Así que se entienden la una a la otra, se apoyan a través del arte y música, vuela a otra realidad. La televisión en su casa es como un escape para ellas, en donde imaginan esos personajes.

¿Sabías que Gabrielle Chanel tenía un lazo muy especial con Venecia? ¿Que muchos de los códigos de CHANEL se inspiraron ahí, desde el león de Saint Mark (su signo zodiacal), las blusas de los gondoleros, el oro bizantino?

Pensé mucho en eso la última vez que vine a Venecia, especialmente cada vez que veía el león, por razones personales también es muy especial para mí. Siempre he encontrado una conexión mágica con cosas como esa.

