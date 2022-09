Loreto Peralta: 'La moda ha sido una forma de compartir con la gente quién soy'

Solo bastó con una visita al clóset de mamá para que su vida diera un vuelco definitivo. Explorar las entrañas de ese espacio tan íntimo y personal en su hogar, le abrió a Loreto Peralta las puertas de un universo del que quedó fascinada. Entre colores, formas, texturas y tendencias de estilo de la otrora época noventera, pudo descubrir su ferviente pasión por la moda y, a su vez, un medio de expresión infalible. Tuvimos el privilegio de conversar de esto y más con la estrella de 18 años, quien ha sido la protagonista de nuestra nueva edición de ¡HOLA! Fashion México -disponible a partir de este jueves-, y que por primera vez comparte portada digital con HOLA.com México. Puntuales, acudimos a la cita en el prestigiado hotel The Ritz-Carlton Mexico City, en donde la también actriz, instalada en una de las exclusivas suites, ya nos esperaba haciendo gala de sus estilismos para conceder esta especial entrevista.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Acostumbrada desde pequeña al habitual ritmo de trabajo en locaciones, Loreto hizo evidente la seguridad con la que hoy se desenvuelve en este ámbito; entre las luces, las cámaras y el ir y venir del equipo de trabajo que siempre la acompaña. Y no solo eso, pues además se dejó ver impecable a cuadro, cuidando hasta el más mínimo detalle de su look, una especie de ritual que sigue al pie de la letra para dar a la moda su debido peso, pero a partir de sus propios términos. “Para mí la moda de verdad ha sido una forma de compartir más con la gente quién soy. Entonces yo sí siento que la moda, lo que te gusta y la forma en que te vistes es una extensión de tu personalidad y de lo que te gusta hacer… Lo padre de la moda es que es una mezcla de tu historia, de dónde vienes, de qué has experimentado, de diferentes experiencias y qué has agarrado de esas experiencias…”, contó.

Loading the player...

Una pasión heredada por su madre, Greta Jacobson

Merece un capítulo especial la estrecha relación entre Loreto Peralta y su madre, Greta Jacobson. De su mano, la joven intérprete no solo ha derribado obstáculos y conquistado los retos inherentes a su profesión como actriz, pues con el paso de los años heredó de ella su pasión por la moda. Gracias a ello, inició un viaje que le ha abierto importantes puertas en este ámbito, ya sea en el modelaje o como rostro de importantes publicaciones, tal cual ocurrió en abril de 2016, cuando posó para la portada de ¡HOLA! Niños. “Mi amor por la moda definitivamente viene de mi mamá. Mi mamá estudió diseño de moda un rato y la verdad es que siento que tiene un gusto increíble mi mamá. Mi mamá es bastante joven, entonces yo tengo una relación muy cercana con mi mamá…”, reveló.

En confidencia, Loreto además habló de lo fascinante que resultó para ella descubrir algunos tesoros en el clóset de su mamá, mismos que le sirvieron de inspiración a la hora de tomar la decisión de hacer de la moda todo un estilo de vida. “Siendo súper honesta, siento que mi mamá es muy cool y tiene su ropa guardada de los noventa, entonces yo voy agarro toda su ropa y yo creo que de ahí surgió un amor por querer expresarme a través de la moda…”, explicó sonriente en otro instante de nuestra reveladora plática.

VER GALERÍA

El estilo de Loreto Peralta

Si algo distingue a la joven actriz es el atino de sus elecciones de moda cada que suele hacer acto de presencia en algún evento público. De los pies a la cabeza, Loreto da muestra de su buen gusto portando diseños de exclusivas firmas. Sin embargo, es digna poseedora de un estilo en el que optar por lo práctico también es prioridad. “Yo siento que tengo un estilo muy adaptable, pero sí hay ciertas cosas de mi estilo que siempre he sido congruente. Cuando sé que no me gusta algo, aunque sea tendencia, nunca me vas a ver con eso puesto, pero la verdad mi look es entre más cómodo, mejor. Yo siento que mi estilo es muy de acuerdo a mi personalidad…”, confesó.

Un paseo por su clóset

En otro instante de la charla, la joven descubrió parte de lo que predomina en su clóset, y se sinceró sobre cómo ha logrado que otra de sus pasiones, la música, coexista en esta esfera de su universo personal en el que la moda juega un papel imprescindible. “Yo soy amante de la música, es mi adoración en la vida, tengo mi colección de vinilos, me fascina el rock de los setenta y tengo una colección enorme de camisas de bandas y entonces mi look favorito son unos jeans y mi band t-shirt, entonces me gusta que lo que use sea un poco un reflejo de lo que me gusta hacer y de lo que me encanta…”.

VER GALERÍA

Pero no solo eso, pues existen otras prendas que son imprescindibles, aunado a la importancia que también da a los zapatos. “Me fascinan las botas, muchas con tacón porque claro, hay que ser más alta, pero me fascinan los zapatos pero también tengo muchas t-shirts. Tengo treinta mil t-shirts blancas pero de diferentes estilos y para diferentes ocasiones. Y también, por alguna razón me fascinan las tank tops, entonces hay una eternidad de tank tops en mi clóset y tengo también mi colección de chamarras de cuero para cualquier ocasión, con lo que sea…”, dijo la estrella a HOLA.com México.

Encuentra lo que nos ha revelado sobre su nueva mayoría de edad y sus planes a futuro en la segunda parte de esta entrevista.

Locación: The Ritz-Carlton Mexico City; Fotografía: Santiago Ruiseñor; Video: Molvo Films; Maquillaje y Peinado: Pedro y Pablo Torres; Styling: Chiara Primatesta; Moda: Chanel, Fendi, Miu Miu y Salvatore Ferragamo; Joyería: Cartier