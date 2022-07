El vestido rosa empolvado de gasa que llevó Selena Gomez en su cumpleaños 30

“Tras unos cuantos días de celebración, mi corazón se siente lleno, estoy agradecida y puedo decir que comienzan a gustarme los 30”. Con estas palabras agradecía Selena Gomez, a través de sus redes sociales, a todo aquel que hizo que la intérprete tuviera un fin de semana de celebración de ensueño. La protagonista de Only Murders in the Building ya ha dejado la veintena atrás y se puede decir que dio la bienvenida a los 30 –el pasado 22 de julio– de una forma sumamente especial.

Gomez ha estado inmersa en días de reencuentros y felicitaciones, jornadas en las que estuvo acompañada de sus allegados, entre los que figuraban las también celebridades Taylor Swift, Camila Cabello, Kim Petras y Ava Max. Una publicación que difundió la también cantante junto a Swift mostraba el que sería el inicio de su fiesta de aniversario. En la misma, ambas se presentaban cómodas y relajadas, algo que revelaron, por supuesto, gracias a las apuestas estilísticas que hicieron las dos para dicha ocasión.

Cabe recordar que Selena Gomez está viviendo, actualmente, uno de sus mejores momentos en términos estilísticos, por lo que no es de sorprender que los estilismos de su 30 cumpleaños sean objeto de todas las miradas. La empresaria estadounidense ha demostrado ser, en sumas ocasiones, experta en ofrecer cátedras de estilo realmente atractivas y magnéticas encima (y debajo) de la alfombra roja.

Para la primera noche, Swift optó por un vestido rojo de Christy Dawn, mientras que la compositora se enfundó en un modelo blanco con mangas campana bajo la firma de Gucci. Con dicho diseño solamente preparó a su público para la confección Alta Costura que estaba por llegar. La intérprete de Ice Cream no dudó en organizar un evento que congregó a todos sus seres queridos, un espacio denotador de sofisticación y glamour en estado puro.

El vestido en rosa empolvado que Selena Gomez lució en su 30 cumpleaños

Como una auténtica princesa. Así bajó Selena Gomez las escaleras del lugar en el que se llevó a cabo la fiesta. Rodeada de rosas rojas, la filántropa decidió deslumbrar con un vestido perteneciente a Versace. Un delicado diseño con efecto drapeado, teñido en rosa empolvado y confeccionado en gasa con detalles de flecos y cristales. Una creación que enfatizó al máximo la silueta de la actriz y que la hizo brillar más que nunca gracias a la larga cola con la que contaba.

Tras ese elegante atuendo se encuentra su habitual estilista, Kate Young, con la que pensó que no habría artículos más idóneos con los que elevar dicho vestido que las brillantes sandalias de tacón de Aquazzura y las joyas de Briony Raymond New York.

Por si fuera poco, tras acaparar todas las miradas con una elaboración de Alfombra Roja, Selena Gomez continuó pasándolo en grande hasta altas horas de la noche con un look distinto, aunque igualmente impetuoso. Esa vez, se decantaría por un vestido bañado en rosa pálido repleto de lentejuelas y adornos de plumas bajo la firma de 16Arlington.

Tras analizar las distintas lecciones de estilo que nos ha dejado Gomez con los looks tan variados ante los que ha sucumbido en su transición a la treintena, tenemos la fuerte convicción de que la década que ella misma define como “un viaje a través de momentos buenos y duros” la ha conducido a erigirse como la musa de inspiración que es a día de hoy.

