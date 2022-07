Las celebridades se rinden ante la sastrería que revolucionó los años 90

Cuando conversamos alrededor de la transformación de la sastrería y la influencia que, a día de hoy, tiene en el guardarropa femenino, no podemos dejar de fijar nuestra mirada en las mujeres que hicieron que la moda masculina no evolucionara tal y como la sociedad de aquel entonces había impuesto. Yves Saint Laurent fue el primero que vio en el esmoquin un patrón sumamente sensual para la mujer en la década de los 60. Una reflexión –seguida de nuevas creaciones– que provocó que leyendas como Bianca Jagger, con sus trajes de chaqueta de doble botonadura; Lady Di, con trajes portados con accesorios como la pajarita o la corbata; Diane Keaton, con una elegancia sin igual a la hora de vestir prendas (en primera instancia) de hombre, y Katharine Hepburn, que no tardó en hacernos comprender que detrás de una sastrería impoluta había espacio para una comodidad femenina extrema.

Se han necesitado décadas, sin embargo, para romper con las fronteras de género existentes en términos estilísticos. Son numerosas las celebridades que han sucumbido, en los últimos años, ante confecciones que, tiempo atrás, únicamente estaban bien vistas si eran descubiertas de la mano del hombre. Las camisas de corte masculino, los conjuntos de dos piezas de silueta recta y las corbatas están siendo acogidos por las figuras más aclamadas del momento, rostros internacionales que abanderan sin cesar la moda genderless –sí, aquella que vivió uno de sus mejores episodios en la década de los 90–. Corriente que está más en auge que nunca y que promete, definitivamente, acabar con todo límite estilístico.

¿Cómo llevan las famosas los trajes y accesorios sastre en verano?

Ana de Armas

La intérprete de raíces cubanas se encuentra de gira promocional por la película The Gray Man, filme que protagoniza con los también compañeros de profesión Ryan Gosling y Chris Evans. La actriz apareció en Berlín con un traje sastre de tres piezas en azul perteneciente a la colección Menswear de Louis Vuitton. Un conjunto formado por blazer con hombreras y solapas, chaleco abotonado y pantalones de tiro alto. Completó dicho estilismo con unas sandalias metálicas.

Al día siguiente de la presentación, De Armas asistió a los Bauer Media Radios Studios, en Londres, con una construcción de inspiración college. Un look que nos hizo viajar en el tiempo y recordar su etapa como parte del elenco de El Internado al estar constituido por blazer, camisa (con corbata) y minifalda plisada.

Jessica Chastain

Jessica Chastain, una de las grandes intérpretes de la meca del cine en la actualidad, no dudó en reformular los códigos de la sastrería masculina adueñándose de la corbata y alzándola como la aliada perfecta de los vestidos festivos. Sí, el paso de Chastain por el Festival de Tribeca, celebrado en la ciudad de Nueva York, con motivo de la presentación de su nuevo filme The Forgiven, dio para mucho. La actriz recurrió a uno de los accesorios por excelencia del guardarropa masculino y lo sumó a un vestido largo de cuello halter.

Dakota Johnson

Las piezas sastre son grandes aliadas de la protagonista de Fifty Shades of Grey y lo demostró el pasado mes de junio asistiendo al programa de televisión The Tonight Show Starring Jimmy Fallon enfundada en un traje confeccionado en terciopelo negro que se encuentra bajo la firma de Saint Laurent. Atuendo que combinó con camisa blanca, corbata y zapatos de tacón metalizados.

Joey King

La actriz estadounidense que se dio a conocer mundialmente por su papel protagonista en The Kissing Booth ha logrado catapultarse como una de las figuras hollywoodenses con mayor estilo. La nueva compañera de pantalla de Brad Pitt en Bullet Train está siendo un verdadero foco de atención en cada una de las presentaciones a las que acude. Para uno de los encuentros con la prensa, King lució un impecable traje sastre de Kenzo. Un conjunto formado por camisa, corbata y pantalón con estampado de raya diplomática. Dichas prendas sastre fueron defendidas junto a unos zapatos de plataforma de Thom Browne.

