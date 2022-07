Ryan Gosling, Chris Evans y Regé-Jean Page, protagonistas del estreno mundial de The Gray Man Tres de las figuras más cotizadas del panorama hollywoodiense se reúnen en la alfombra roja del nuevo filme de Netflix y deslumbran con sus respectivas interpretaciones de la sastrería

El canadiense Ryan Gosling y el estadounidense Chris Evans protagonizaron la noche del miércoles, junto a la intérprete cubano-española Ana de Armas, la presentación mundial del proyecto cinematográfico The Gray Man. En el acto, celebrado en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, los presentes presenciaron un despliegue de estilismos que, como no podía ser de otra forma, merecen ser analizados, pues los distintos actores se catapultaron como auténticos referentes de estilo con sus respectivas apuestas.

La cinta, que aterrizará mañana, viernes 15 de julio, en la gran pantalla y el 22 en la plataforma de streaming de Netflix, reúne, además, a un elenco de élite, en el que también figuran nombres como Billy Bob Thornton, Jessica Henwick o Regé-Jean Page. Este último tampoco dudó en sumarse a la lista de los mejores vestidos que desfilaron por la alfombra roja de la presentación.

Mientras De Armas, ya comprendida como uno de los rostros más cotizados del panorama hollywoodiense se decantó –en términos de indumentaria– por un diseño bajo la firma de Louis Vuitton formado por un body de paillettes y falda de escamas con forma geométrica y terminación metalizada, Gosling, Evans y Page sucumbieron ante el infalible traje de chaqueta, aunque cada uno de ellos lo portó siendo fiel a su propia esencia.

Cómo defendieron la sastrería Chris Evans, Ryan Gosling y Regé-Jean Page en el estreno de The Gray Man

Chris Evans

El actor Chris Evans, quien interpretará a Lloyd Hansen en el thriller de los Russo, ha sido uno de los principales focos de atención en el estreno mundial de The Gray Man. El artista, que ya había coincidido con su compañera de profesión Ana de Armas en Knives Out, denotó pura elegancia aún luciendo una construcción algo informal. El protagonista de Lightyear se decantó, para el evento, por un traje sastre de dos piezas formado por americana y pantalón. El natural de Boston abogó por una sastrería más relajada y desenfadada al reemplazar la clásica camisa por una camiseta básica de algodón en blanco impoluto. Tampoco pudieron faltar en el look los zapatos con borlas y los lentes de sol.

Ryan Gosling

El originario de London, Canadá, parece estar inmerso en un momento sumamente satisfactorio para su trayectoria profesional. Tras el fenómeno que ha surgido a raíz de la adaptación cinematográfica de Barbie en manos de Greta Gerwig, los códigos que rigen la vestimenta que define a Ken, eterno novio de la famosa muñeca, parece que verdaderamente han provocado un cambio de estética en Gosling, algo que demostró con su aparición en la jornada de ayer en Los Ángeles.

Para posar ante los focos de las cámaras, el intérprete se enfundó en un traje en dos tonos de azul aguamarina. Conjunto que aunó a una camisa con estampado de rayas verticales –que lució entreabierta– y a unos zapatos Oxford en blanco impoluto.

Regé-Jean Page

El aclamado actor de la exitosa serie de época de Netflix, Bridgerton, parece no estar dispuesto a dejar de ofrecernos cátedras de estilo con las que tomar nota de las tendencias que se llevarán en las próximas semanas. Page, por su parte, en el estreno del filme, portó una memorable conjunción. Un look compuesto, en primer lugar, por camisa abotonada sin cuello bicolor en blanco y gris. Dicha creación se combinó con una americana en azul oscuro de doble botonadura y el pantalón de inspiración sartorial a juego.

Asimismo, se finalizó el look con la suma de unos tenis deportivos en ante gris con suela blanca. Y, en lo que a accesorios se refiere, llevó una cadena de plata que colgaba de su cuello y un reloj que se dejaba asomar por la manga izquierda del traje de chaqueta.

