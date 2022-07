Reese Witherspoon y sus dos fórmulas de estilo opuestas para llevar vestido y acertar

Si bien es cierto que comenzamos a conversar alrededor de la irrupción de la tendencia Barbiecore en el panorama estilístico con motivo del fulgurante éxito de la próxima película de Barbie –prevista para 2023 en manos de Greta Gerwig–, no ha sido dicho personaje el único que ha provocado que el fenómeno pink se extienda por todo el globo terráqueo. ¿Quién no recuerda la magnífica interpretación de Reese Witherspoon en Una rubia muy legal? Sin duda alguna, la estadounidense nos cautivó con un papel que rompió con numerosos estereotipos existentes, pues a ojos de la sociedad parece imposible que una joven amante del color rosa que vive entre algodones de azúcar llegue a labrarse un futuro prometedor en el mundo de la política, algo que –por supuesto– alcanza con creces.

La protagonista de Pequeñas Grandes Mentiras no ha dudado en hacernos recordar a la icónica e inconfundible Elle Woods con su reciente elección de indumentaria. La productora de cine estuvo ayer, en la ciudad de Nueva York, para la premiere de su nuevo proyecto cinematográfico, La Chica Salvaje. Para pasear por la alfombra verde del Museo de Arte Moderno, lugar en el que se celebró el acto, la estrella se decantó por un vestido de color rosa vibrante perteneciente a la colección de primavera-verano 2022 de Emilia Wickstead.

El vestido rosa neón con el que Reese Witherspoon abandera el Barbiecore

Con dicha confección de la diseñadora inglesa conocida por sus lanzamientos nupciales y de prêt-à-porter, Reese Witherspoon quiso sumarse a la larga lista de celebridades –en la que figuran nombres como Hailey Bieber, Kim Kardashian, Anne Hathaway y Megan Fox– que ya han sucumbido ante la corriente estilística del Barbiecore. La creación que lució acompañada de Daisy Edgar-Jones, Harris Dickinson y Taylor John Smith –es decir, los actores que constituyen el elenco del filme en cuestión– contaba con una silueta ladylike de largo midi con tirantes gruesos y faldón ligeramente acampanado. Asimismo, en la zona del pecho se podían intuir algunos frunces que enfatizaban al máximo la figura de la portadora.

En lo que a complementos se refiere, la artista decidió apostar por unas sandalias metálicas para finalizar la construcción. Un diseño de calzado dorado bajo la firma de Aquazzura que ayudó a que la natural de Nueva Orleans se viera más estilizada de lo habitual y que resulta un recurso infalible para las mujeres petite. Sin duda alguna, si existe alguien que sea la musa de inspiración perfecta para saber cómo enfundarnos en un look bañado en el tono hot pink y hacerlo con éxito esa es Reese Witherspoon.

Si no has tenido suficiente con la cátedra de estilo mencionada, te recomendamos seguir leyendo, pues antes de acudir al gran evento, la intérprete ya había sorprendido a su comunidad de seguidores paseando por las calles de la Gran Manzana con un atuendo que dista mucho del que, horas después, portó en la presentación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lucir un vestido camisero en blanco impoluto y que este resulte más favorecedor que nunca? La productora tiene las mejores claves de estilo para conseguirlo y te las señalamos a continuación.

Witherspoon decidió adquirir uno de los modelos de vestidos más cómodos, funcionales y elegantes de la estación. La misma se decantó por un diseño de vestido camisero de mangas cortas abullonadas y de corte midi. Un atuendo que elevó al siguiente nivel con un cinturón con hebilla XL en marrón añadido en la zona de la cintura. Para completar el look, sumó unas sandalias de doble tira con tacón y bolso de mimbre.

