North West o cómo reinar en la Semana de la Alta Costura con un estilo particular Analizamos los looks de impacto con los que la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West se ha catapultado reina de la capital francesa

La socialité estadounidense, Kim Kardashian, ha sido una de las personalidades más perseguidas durante la Semana de la Moda de la Alta Costura en París. A lo largo de unas jornadas marcadas por confecciones sumamente exclusivas, las elecciones estilísticas de la empresaria se han hecho por completo con el foco de atención. Y no solamente las suyas, también las de su pequeña de 9 años, North West. La niña, a pesar de su temprana edad, se ha catapultado como una de las celebridades del momento, pues sus looks nunca pasan desapercibidos. La hija de Kim Kardashian y Kanye West no ha dudado en acompañar a su madre a presentaciones con las que toda editora de moda ha soñado alguna vez, teniendo el privilegio, incluso, de ocupar el ansiado front row rodeada de las personalidades más influyentes del sector como Anna Wintour.

Las construcciones ante las que ha sucumbido North West en estos días han dejado claro algo: A pesar de existir una clara influencia por parte de sus padres en la vestimenta que luce, la pequeña está demostrando contar con un estilo de lo más personal, estética que, sin duda alguna, la está conduciendo a posicionarse como una de las figuras más esperadas en los actos públicos. Su presencia en las recientes presentaciones de Alta Costura en la capital francesa ha sido memorable, por lo que no hemos dudado en analizar los icónicos atuendos con los que West ha acaparado todas las miradas junto a su madre.

Los looks con los que North West ha dado lecciones de estilo en París

En el desfile de Jean Paul Gaultier

En la jornada de ayer Kim Kardashian y North West fueron presenciadas en el front row del desfile de Alta Costura de Jean Paul Gaultier. Madre e hija defendieron un estilismo protagonizado por el clásico estampado de raya diplomática. En el caso de West abanderó una construcción con aire francés compuesta por camisa blanca, chaleco y falda plisada. Asimismo, completó el look con unas combat boots altas con suela track. El broche de oro a la conjunción fue añadido, sin embargo, por el collar que lucía unido a un piercing falso en la nariz mediante una cadena.

En el desfile de Balenciaga

La protagonista de The Kardashians y su hija también estuvieron presentes en la impetuosa presentación Haute Couture de Balenciaga. North West, para el desfile, optó por un total look black. Un conjunto formado por camiseta de estética urbana y carácter oversize, jeans desgastados y rotos y unos chunky crocs de plataforma bajo la firma de la casa de moda en cuestión. Tampoco faltaron sus lentes oscuros y varios collares de cuentas que elevaron la apuesta estilística al siguiente nivel.

Cena en Ferdi

Kim Kardashian y North West no solamente han tenido tiempo para acudir a las respectivas presentaciones de moda en estos últimos días, también han disfrutado de cenas por las calles parisinas. Veladas en las que, como no podía ser de otra forma, han cautivado con sus propuestas de estilo. West, para la ocasión, se enfundó en una chamarra denim negra cuajada de detalles brillantes que aunó a una camiseta perteneciente a Balenciaga, a unos pantalones negros holgados y a sus ya favoritos chunky crocs de plataforma. Además, finalizó el look con la suma de unos lentes oscuros.

De compras en las boutiques París

Durante la Semana de la Alta Costura de París, madre e hija también han aprovechado para hacer algunas paradas en la boutique de Balenciaga de la capital francesa. Ambas sucumbieron ante piezas de la firma para dicho paseo. West llevó una chaqueta varsity en azul cobalto que resultó ser la absoluta protagonista del look, pues se trata de una creación perteneciente a Pastelle, la ya disuelta firma –y conocida entre los amantes del streetwear– que lanzó años atrás Kanye West. El exclusivo modelo de chamarra fue conjugado con pantalones largos, chunky crocs de plataforma de Balenciaga y un minúsculo bolso a juego.

