Eva Longoria y los 3 estilismos que la han conducido a proclamarse reina de Sicilia La intérprete estadounidense de origen latino aterriza en el Festival de Cine de Taormina con tres looks elegantes perfectamente ajustados a su silueta petite

Eva Longoria lo ha vuelto a hacer. Una vez más, la intérprete de origen latino ha logrado catapultarse como reina de estilo, esta vez, en las calles de Sicilia, con motivo del Festival de Cine de Taormina 2022. Además de presentar un papel exquisito en Tell it like a woman, que tal y como la misma ha definido se trata de “una recopilación de 7 cortometrajes escritos por mujeres, dirigidos por mujeres, protagonizados por mujeres”, la empresaria estadounidense ha aprovechado el evento para inspirar a todo el presente a orquestar construcciones derrochadoras de elegancia y sofisticación. Porque si bien se ha proclamado, en sumas ocasiones, experta en ofrecer cátedras de estilo a pie de calle, cuando Longoria posa ante los focos de las cámaras en alfombras rojas se vuelve aún más magnética si cabe, razón por la que cualquier editora de moda emularía sus estilismos sin cesar.

Esta cita italiana que homenajea a la industria cinematográfica –siendo los largometrajes una especialidad– está congregando a los rostros más relevantes del séptimo arte. Sicilia está volviendo a ser testigo no solamente del innegable talento de los asistentes, también de las apuestas estilísticas que continúan brillando en el photocall. Hasta el próximo 2 de julio, las amantes de las tendencias podremos seguir sumergiéndonos en cada una de las propuestas lanzadas en dicho festival de cine. ¿Conseguirán igualar a Eva Longoria –en términos de indumentaria– las estrellas que sean avistadas en dicho acto siciliano en las jornadas venideras?

La realidad es que la actriz de Mujeres Desesperadas ha dejado el listón muy alto. Su estilo está claro: Se construye a golpe de básicos de fondo de armario. Jeans, vestidos negros, trajes sastre, blusas livianas, alguna que otra prenda confeccionada en piel y tenis de inspiración deportiva. Piezas que, sin duda alguna, son funcionales en todo tipo de ambientes, desde los más relajados y desenfadados hasta los que irradian suma formalidad. ¿Deseas conocer cómo copiar este verano los tres looks que Eva Longoria ha lucido en el Festival de Cine de Taormina? A continuación, los analizamos.

Las 3 apuestas estilísticas con las que Eva Longoria ha conquistado Italia

Traje sastre en blanco impoluto

Uno de los atuendos que Eva Longoria ha portado en el Festival de Cine de Taormina es un conjunto de dos piezas en blanco impoluto. Un sofisticado traje sastre confeccionado en lino formado por blazer de trazado clásico con botón y bolsillos delanteros –que lucía con las mangas remangadas– y pantalón de cintura alta y bajo acampanado llevado a ras del suelo. Ambas prendas han sido aunadas a una camiseta blanca y sandalias teñidas en la misma tonalidad que el resto del look. En esta ocasión, han sido los accesorios los que han contado con un rol protagónico en el estilismo. Los collares, las pulseras y el reloj por los que ha optado Eva Longoria han devenido fundamentales para un resultado final de 10.

Vestido negro de pedrería

Con la ayuda de la estilista Charlene E Roxborough Konsker, Eva Longoria ha conseguido hacerse con el vestido negro que todo genio del sector soñaría. Se trata de un diseño de falda lencera satinada. La parte superior del mismo está formada por un corpiño triangular semi-transparente bordado con pedrería negra. Asimismo, es una pieza con la que además de denotar pura elegancia, se acoge un nuevo concepto de sensualidad por los detalles cut out con los que cuenta. El vestido, bajo la firma de Alberta Ferretti, se ha combinado con sandalias negras de tacón y un moño alto con un ligero tupé que ha ofrecido todo el protagonismo a la vestimenta.

Dos piezas de blusa y falda

Durante el acto de Cinema & Champagne en el Festival de Cine de Taormina, Eva Longoria defendió un conjunto de dos piezas constituido por una blusa con botonadura central, cuello de camisa y mangas remangadas. Una creación de textura fluida que abrazaba la tendencia del flossing, es decir, el gesto estilístico que pasa por enfatizar la zona de la cintura con cintas que la envuelven. Dicha pieza fue aunada a una falda larga y sandalias transparentes de suela blanca. De igual forma, en dicho estilismo, Eva Longoria adornó las prendas con aretes, collares y pulseras que confirmaron su buen gusto por la moda.

