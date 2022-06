Selena Gomez, la musa de inspiración para lucir el vestido strapless en tendencia

Directores creativos, prescriptoras de estilo y celebridades han dejado claro, recientemente, que el vestido es una de esas prendas que resultan fundamentales en el estío. Cuando los termómetros superan sus máximas, el guardarropa comienza a estar repleto de piezas de ropa livianas que nos permiten hacer frente a jornadas sumamente calurosas. En esta primavera-verano 2022 presenciaremos el auge de los modelos midi, de las creaciones con drapeados minimalistas, de las confecciones camiseras, de los sensuales cut outs… Asimismo, podremos decidir si decantarnos por apuestas en tonalidades lisas o si, por el contrario, preferimos recurrir a estampados llamativos y vibrantes que destilen frescura y optimismo.

Selena Gomez, en los últimos tiempos, ha logrado catapultarse como referente de estilo entre mujeres de todas las edades gracias a su versátil apariencia. La intérprete, además de triunfar con sus proyectos discográficos y audiovisuales, ha demostrado, en sumas ocasiones, ser amante de las tendencias, por lo que no es de extrañar que, en estos momentos, esté ofreciéndonos las mejores lecciones de estilo para portar los que devendrán los vestidos más demandados de las próximas semanas.

Tras alzarse protagonista de la premiere de la segunda temporada de Only Murders In The Building –serie de la que forma parte del elenco– con un vestido camisero con corset incluido y lanzar un mensaje de protección de la democracia en la conferencia inaugural de When We All Vote Culture of Democracy Summit con un vestido bicolor de print floral, Selena Gomez muestra cuál es el modelo de vestido con el que destilar elegancia por doquier mientras rememoramos los años 90.

Las tres tipologías de vestido indispensables para el verano de acuerdo a Selena Gomez

Vestido strapless en verde

La intérprete estadounidense acudió en el día de ayer al programa de Jimmy Kimmel Live!, lugar en el que hizo una absoluta declaración de estilo. Para la ocasión, Selena Gomez se enfundó en un vestido que nos hizo viajar en el tiempo hasta llegar al acto en el que Lady Di lució el aclamado revenge dress en color negro en la década de los 90. Un corte strapless, atemporal, ante el que, a día de hoy, ha sucumbido la cantante. En su caso, se trata de un modelo de largo midi con los hombros al descubierto, mangas cortas fruncidas y drapeado en la zona de la cintura.

El atuendo elegido fue combinado con sandalias de tacón de piel, idóneas para elevar todo estilismo en las jornadas más calurosas del estío. En cuanto a complementos, la empresaria recurrió a unos aretes dorados.

Vestido camisero con corset

La actriz del proyecto de Hulu estuvo en Los Ángeles en la premiere de Only Murders In The Building, serie que protagoniza junto a Steve Martin y Martin Short. Para la alfombra roja del acto confirmó, a través de su apuesta estilística, cuál es el vestido que además de resultar sumamente favorecedor en todo tipo de siluetas, jamás pasará de moda. Sí, conversamos alrededor del vestido camisero.

Una pieza de trazado clásico de popelina que, en este caso, ha sido seleccionada de la colección de Prada, casa de moda de lujo que ya ha acompañado antes a la intérprete en apariciones públicas de etiqueta. En la presentación, Selena Gomez lució un modelo de vestido camisero de manga larga, con silueta corset y cuello de camisa abotonada.

Una creación monocolor firmada por Prada que Gomez aunó a sandalias de tacón en tonalidad plateada.

Vestido rojo y blanco de estampado floral

Selena Gomez se erigió musa de inspiración para portar vestidos florales en esta primavera-verano 2022 con su elección de vestimenta para su asistencia a la conferencia inaugural de When We All Vote Culture of Democracy Summit, en la ciudad de Los Ángeles. Mientras la productora ofrecía un discurso sobre la importancia de la participación civil en las elecciones estadounidenses, deslumbraba como nunca con un vestido de estampado floral en rojo y blanco.

Un diseño de escote halter bajo la firma de Prada que aunó a zapatos estilo mules en blanco impoluto.

