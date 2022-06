Anne Hathaway o cómo llevar vestido camisero en ocasiones formales

La intérprete estadounidense Anne Hathaway se convirtió en uno de los principales focos de atención en la Gala de Alta Joyería de Bvlgari que se llevó a cabo en la jornada de ayer en París. El mes pasado, la protagonista de El diablo viste de Prada se catapultó como nueva embajadora de la compañía de joyas de lujo. La misma protagonizó junto a la también actriz Zendaya la última campaña de la marca, bajo el título de Unexpected Wonders y la dirección del ganador del Oscar, Paolo Sorrentino.

Sin perder su propia esencia, ambas estrellas hollywoodienses irradiaron elegancia y sofisticación en pantalla. Fueron tres minutos en los que, además de acaparar todas las miradas por las ostentosas creaciones –en términos de joyería– que lucieron, dejaron en vilo a los espectadores tras enfundarse en looks de ensueño compuestos por corsets, camisas fluidas y pantalones de perneras holgadas.

Días después del lanzamiento de un proyecto que celebra el poder femenino en la conocida como La Ciudad Eterna, Anne Hathaway posa ante las cámaras de nuevo y demuestra, una vez más, que no existe mejor musa de estilo para inspirarnos en el estío que ella. La actriz de Armageddon Time asistió en clave de invitada especial, en París, a la presentación de Eden: The Garden of Wonder, de Bvlgari.

El look de Anne Hathaway en la capital francesa

Con motivo de la muestra de esta colección de alta joyería ideada por el director creativo Fabrizio Buonamassa, Anne Hathaway decidió enfundarse en un vestido camisero en amarillo eléctrico que combinó con pantalones cortos a juego, ambas prendas bajo la firma de Valentino. Definitivamente, la intérprete ha dado por concluída nuestra incesante búsqueda por la que será una de las piezas maxi más demandadas en las siguientes semanas.

Los vestidos camiseros devendrán idóneos para todo tipo de mujeres, pues se adaptan con facilidad –resultando sumamente favorecedores– a cualquier silueta. Asimismo, el hecho de que Hathaway haya optado por portar dicha creación teñida en amarillo confirma que la tonalidad en cuestión se postula como uno de los colores estrella de la temporada de acuerdo a los genios del sector. Pasarelas y street style han dictaminado que la variante más llamativa y saturada del amarillo será la que gobierne en el asfalto esta primavera-verano 2022, apoderándose de nuestras confecciones favoritas.

La visionaria contribución de Coco Chanel a la moda llegará al V&A

En lo que a complementos y accesorios se refiere, la construcción de Anne Hathaway en la gala de anoche fue completada, en primer lugar, con la joyería de la firma. En esta ocasión, brilló con un collar de piedras brillantes, brazalete y anillos. En segundo lugar, la estadounidense se subió a unos zapatos de tacón estilo mules en color blanco señalando que se trata del calzado destalonado símbolo de la elegancia y la comodidad por el que suspirarán las amantes de las tendencias a lo largo de este período primaveral y estival.

Si bien es cierto que la apuesta estilística de Anne Hathaway se eleva como elección idónea para ambientes formales, también lo será para aquellas situaciones más relajadas y desenfadadas. Y es que, ¿quién no se ha imaginado teniendo al vestido camisero como mejor aliado en todo plan veraniego?

En el evento, nuestra protagonista de hoy estuvo acompañada por otras embajadoras de la marca como Priyanka Chopra y Lisa Manoban. Hathaway y la integrante del grupo Blackpink causaron furor en redes sociales cuando, tras sentarse juntas, se observó que la artista musical también portaba un conjunto de dos piezas en amarillo vibrante compuesto por crop top off shoulder y falda larga de cintura alta, perteneciente a la firma surcoreana Pinkong.

