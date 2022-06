Los vestidos cut out, el arma infalible de Eva Longoria en el estío La actriz brilla enfundada en vestidos cut out con la Costa Azul como telón de fondo

Si eres una mujer amante de las tendencias y esperas con cierta inquietud cualquier festival de cine para sumergirte entre las apuestas estilísticas de las celebridades asistentes estarás de acuerdo con nosotras: Eva Longoria ha logrado catapultarse como una de las mejor vestidas en el Festival de Cine de Cannes del presente año. La intérprete no ha dudado en elegir la Costa Azul como el paraje idóneo para ofrecernos cátedras de estilo sobre cómo abanderar la corriente estilística del cut out. Porque la empresaria estadounidense considera que no existe mejor pieza de ropa veraniega para caer rendida ante dichos recortes que el vestido.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez y sus imprescindibles para el verano

Estilo safari o cómo seguir la tendencia más todoterreno

Los vestidos cut out están a la orden del día y se han posicionado como básicos fondos de armario para mujeres de cualquier edad, demostrando que la única condición para lucir la piel al descubierto en las semanas venideras será querer formar parte de una nueva era para la sensualidad. Si bien es cierto que conversamos alrededor de diseños que parecen ser algo desafiantes, existe una fórmula secreta para llevarlos en clave elegante y no fallar en el intento y, sin duda alguna, Eva Longoria se erige como la musa de inspiración perfecta para hacerlo.

Cabe señalar, además, que no solamente las celebridades han decidido apostar en los últimos meses por los vestidos cuajados de recortes, también lo han hecho los directores creativos y las expertas del sector. Casas de moda como Alberta Ferretti, Alexander McQueen o Michael Kors vaticinaron el uso de dicha tendencia subiendo a pasarela interpretaciones de lo más vanguardistas, adelantandándonos cómo debemos defenderlas.

Cómo portar vestidos cut out en el estío de acuerdo a Eva Longoria

En largo midi

Como toda buena intérprete del Hollywood dorado hubiese hecho: Así llegó Eva Longoria al aeropuerto de Cannes. La Costa Azul fue testigo de cómo la estadounidense acaparó todos los focos de las cámaras con su look de bienvenida. La protagonista de Mujeres Desesperadas quiso deslumbrar con un vestido cut out de largo midi en color negro que combinó con sandalias de tacón. En cuanto al diseño de calzado, se trataba de un modelo con tira cruzada con el que derrochar sofisticación.

VER GALERÍA

En clave neón

Las tonalidades neón son tendencia y los vestidos cut out se alzan como el recurso infalible para defenderlas. Eva Longoria, en esta ocasión, fue avistada en Cannes con un diseño que destilaba modernidad en estado puro. Un modelo sin mangas con aberturas en la zona del pecho y el abdomen que aunó a unos stilettos transparentes en el mismo color que el atuendo. La artista finalizó la construcción con la suma de unos lentes de sol de montura cuadrada.

VER GALERÍA

Con sandalias de plataforma

Eva Longoria se ha hecho toda una experta en demostrar que una pieza de ropa sumamente seductora también puede irradiar elegancia. Esta vez la intérprete nos señala cuál es el vestido cut out que podremos defender en cualquier situación estival: un modelo negro de trazado minimalista con recorte lateral que fue lucido con sandalias de plataformas extremadamente altas. ¿Te consideras amante de los estilismos monocromáticos? No dudes, entonces, en emular el look de la estadounidense.

VER GALERÍA

Eva Longoria, impactante con vestido transparente y 'choker' en la primera noche de Cannes

Broches maximalistas

La actriz de descendencia mexicana tiene claro que los vestidos cut out pueden ser portados, de igual forma, en clave maximalista y lo confirmó con el vestido elegido para el tercer día de la celebración del Festival de Cine de Cannes. Un diseño largo cut out perteneciente a la colección primavera-verano 2022 de Roberto Cavalli. Un modelo con aberturas sumamente distinguidas en la zona del pecho unidas mediante broches y aplicaciones doradas con las que abogar el maximalismo extremo.

VER GALERÍA

Naranja vitamina

Firmas como Givenchy, Prada o Proenza Schouler advirtieron con sus presentaciones de temporada que esta primavera-verano el naranja se llevaría en su versión más llamativa y saturada, algo que ha puesto en práctica Eva Longoria en el Festival de Cine de Cannes 2022 mediante un vestido cut out. La creación que lució llevaba un recorte en forma de lágrima justo en la zona central del pecho. El mismo fue conjugado con unas sandalias de espiral en color nude.

VER GALERÍA