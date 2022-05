Jennifer Lopez y sus imprescindibles para el verano La intérprete que revolucionó con su magnetismo la década de los 90 continúa sorprendiéndonos. Conoce sus looks estrella para el estío

Quién hubiese imaginado que aquella joven estadounidense que acaparó todas las miradas en pantalla –y fuera de ella– en la década de los 90 alcanzaría ser una de las celebridades más reconocidas del globo terráqueo. Y es que aunque, probablemente, ni la propia Jennifer Lopez lo esperaba, terminaría por suceder. Desde los inicios de su trayectoria profesional, JLo ha mostrado su faceta más magnética ante los focos de las cámaras, dejándonos formar parte (incluso) de historias románticas que han hallado la fórmula secreta para traspasar cualquier fronteras. Aún así, la influencia que ha ido ganando la cantante e intérprete con el curso de los años va más allá de sus proyectos cinematográficos y su vida personal.

La protagonista de Marry Me nos ha hecho soñar, también, encima de las alfombras rojas con atuendos firmados por casas de moda del calibre de Valentino, Ralph Lauren o Versace. Y no solamente en actos de suma relevancia. Las apuestas estilísticas que muestra, con asiduidad, en el diario han ido forjando el estilo que hoy en día define a la estrella, una apariencia mayoritariamente marcada por piezas que destilan pura comodidad.

Tras analizar los estilismos con los que nos ha sorprendido la empresaria desde dimos la bienvenida a la estación, confirmamos que las camisetas de carácter oversize, los jeans de perneras anchas y los tenis deportivos se alzan como tres de los artículos imprescindibles en el guardarropa de Jennifer Lopez y, sin duda alguna, los avistaremos con ella independientemente de la temporada en la que nos encontremos.

Los imprescindibles de Jennifer Lopez para el verano

Overol

A principios del mes de mayo Jennifer Lopez fue avistada paseando por Los Ángeles. En dicha salida, la intérprete lució un overol en tono grisáceo combinado con una camiseta básica de manga corta. El atuendo protagonista fue elevado al siguiente nivel con un cinturón de tweed firmado por Chanel. Asimismo, la nota urbana al look fue añadida por los tenis elegidos: un modelo con cremallera perteneciente a Roger Vivier.

Vestido midi

Que Jennifer Lopez apueste por construcciones en clave casual no significa que las mismas sean poco glamurosas. Todo lo contrario. Si algo define a esta actriz es que cuenta con la capacidad de transformar cualquier look aplicando sus propios trucos de estilo. En esta ocasión, porta un vestido de estilo camisón que podríamos defender perfectamente en nuestros hogares. JLo crea la alianza perfecta para planes estivales aunándolo a sandalias de cuña.

Vestido túnica

A finales del mes pasado Jennifer Lopez demostró tener las claves para llevar un vestido túnica. En distintas ocasiones ha señalado ser fiel amante de los zapatos con plataforma, por lo que no dejó pasar la oportunidad de unir ambas creaciones en un mismo look. Esa vez, la protagonista de Maid in Manhattan eligió unos zapatos de cuña color café.

Vestidos y zapatos blancos para eventos en ambientes playeros

Jeans de cintura alta y bajo acampanado

Cualquier amante de las tendencias que siguiera a tiempo real las propuestas de estilo de Jennifer Lopez sabría que la mujer que se sube a los escenarios y la que se pasea por las calles de sus ciudades favoritas parecen no ser la misma. La primera se declara fanática de prendas arriesgadas y de tacones vertiginosos y, la segunda, prefiere sucumbir ante artículos que abanderen un comfort absoluto. Pocos días después de dar la bienvenida a la primavera, JLo portó en Los Ángeles unos jeans de cintura altísima y bajo acampanado invitando a las demás mujeres a defender los pantalones de mezclilla que marcaron un antes y un después –en términos de indumentaria– en la década de los 70.

Plataformas de tacón semicuña

Todo apunta a que los conjuntos de una sola pieza serán los verdaderos protagonistas del vestidor de Jennifer Lopez en este estío 2022. La artista publicó ayer una fotografía en su cuenta de Instagram con la que ofreció una cátedra de estilo sobre cómo llevar overoles esta primavera-verano 2022. Los zapatos de plataforma con semicuña devienen, definitivamente, los mejores aliados de la pieza en cuestión.

Sandalias T-Bar

Las sandalias T-Bar gobernaron el asfalto en el año 2020 y retornan con mayor ímpetu que nunca este 2022, así lo han dictaminado celebridades como Jennifer Lopez. Esta tipología de calzado veraniego se caracteriza por envolver el pie perfectamente, garantizando una comodidad absoluta a lo largo de las jornadas. La cantante ha querido defenderlas con un vestido largo sin mangas con escote en forma de ‘V’. Un diseño holgado con el que enfatizar la zona de la cintura gracias al cinturón portado.

Tenis Air Jordan

Desde que Michael Jordan hizo historia en la década de los 80 dictaminando los tenis que llevaríamos –bajo su nombre– décadas más tarde, no hemos dejado de sorprendernos con el furor que causan dichas sneakers. Los tenis deportivos no entienden de edades y la intérprete lo tiene claro. Una vez más, JLo sucumbe ante un overol, esta vez, combinado con un top blanco que se intuye por debajo de la prenda protagonista.

Sombrero cowboy

Parece que el sombrero vaquero se ha hecho con el vestidor de las mejor vestidas del globo terráqueo. El que es uno de los complementos símbolo del Lejano Oeste ha retornado para ser portado por las celebridades más aclamadas del panorama hollywoodiense. Jennifer Lopez ha decidido conjugarlo con un vestido midi cut out en verde y zapatos de tacón con plataforma.

