Las joyas más exclusivas de Cannes 2022

El Festival de Cine de Cannes se ha convertido en el mejor escaparate existente para anotar las tendencias protagonistas de todos los años. Además de dejarnos ver, recientemente, a las celebridades asistentes con sus mejores galas, también hemos sido testigos de cómo han deslumbrado con mayor ímpetu que nunca gracias a las joyas elegidas para la ocasión. Diamantes, perlas, rubíes, artículos de oro… La alfombra roja de La Croisette –es decir, el paseo marítimo que acogió el evento– congregó a las mejores casas de lujo en términos de joyería para mostrarnos la abrumadora capacidad que tienen las mismas para deleitarnos derrochando puro glamour y elegancia.

Las joyas más exquisitas de la alfombra roja de Cannes 2022

Noomi Rapace

La intérprete sueca asistió a la proyección de Final Cut (Coupez!) en el Festival de Cannes 2022 con unos aretes en oro blanco de 18 quilates con espinelas rojas en forma de pera. Además, llevó una pulsera, también, de oro blanco, ambos artículos pertenecientes a la colección Haute Joaillerie de Chopard.

Keleigh Sperry

La actriz estadounidense Keleigh Sperry acudió a la proyección de Top Gun: Maverick durante la 75ª edición del aclamado evento, de igual forma, con joyas de Chopard. Un collar de oro blanco y broches de diamantes en oro blanco fueron los artículos elegidos para la alfombra roja.

Chriselle Lim

La estilista de moda estadounidense aterrizó en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2022 con unos aretes y un collar que fusionaban delicadeza y vanguardia bajo la firma de Pomellato.

Lady Amelia Spencer

Lady Amelia Spencer estuvo presente en la proyección de Top Gun: Maverick en Cannes 2022. Para la ocasión, la sobrina de Lady Di, deslumbró con joyas pertenecientes a Chopard. Pendientes en oro blanco con esmeraldas y diamantes. Por otro lado, sumó al look un anillo de la colección For You en oro blanco, también, con esmeraldas y diamantes.

Julia Roberts

La intérprete Julia Roberts, que contaba con el papel de madrina del premio Trophée Chopard del presente año, llegó al estreno de Armageddon Time en Cannes 2022 con un collar de Chopard. Un artículo con el que lució un espectacular diamante amarillo de más de 100 quilates.

Anne Hathaway

Anne Hathaway, protagonista del filme Armageddon Time, se decantó por la casa de lujo Bulgari para desfilar por la alfombra roja del acto. La intérprete eligió un collar de zafiros de Eden, la nueva colección de Alta Joyería de la compañía.

Cindy Bruna

La modelo Cindy Bruna brilló con un maxivestido rosa en Cannes 2022. Para completar el look, la artista lució joyas de Chaumet.

Aishwarya Rai Bachchan

Aishwarya Rai Bachchan, actriz y modelo india, se presentó a la proyección de Armageddon Time acompañando su look con un arete estilo ear cuff perteneciente a Messika.

Caroline Daur

La influencer y creadora de contenido Caroline Daur asistió a la proyección de Elvis con un collar de platino con diamantes y pendientes, ambos artículos pertenecientes a Tiffany & Co.

Katherine Langford

La actriz australiana Katherine Langford asistió a la proyección de Final Cut (Coupez!) llevando un collar bajo la firma de Piaget.

Lori Harvey

Lori Harvey acaparó todas las miradas con un vestido off shoulder en amarillo que acompañó con aretes y collar de la casa de joyas Messika.

Deepika Padukone

Deepika Padukone, una de las jurados del festival del presente año, llevó unos aretes tipo cascada cuajados de piedras preciosas con una diadema a juego, representando el tocado tradicional que portan las novias indias. El set pertenece a Sabyasachi.

Eva Longoria

La actriz y productora estadounidense Eva Longoria portó en la alfombra roja del Festival de Cannes 2022 una gargantilla de diamantes de la colección Red Carpet de Chopard.

Elle Fanning

La actriz estadounidense Elle Fanning acudió al visionado de Top Gun: Maverick con un collar en platino repleto de diamantes en forma de corazón de la Colección Haute Joaillerie. Asimismo, portó una pulsera en platino de diamantes y un anillo en oro amarillo, ambos artículos de la colección Red Carpet de la casa.

