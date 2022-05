Paisley: el popular print setentero que protagoniza esta primavera

Si te declaras fanática de la indumentaria portada durante la década de los 70 probablemente sabrás que el estampado más popular de aquel entonces está de regreso en primavera-verano 2022. Se trata de un print que jamás ha dejado de permanecer entre nosotras, colándose en las construcciones estilísticas que mejor recordamos con el curso de los años. El motivo paisley está constituido a partir de pequeñas formas de almendras o lágrimas que revolucionaron la comúnmente conocida como era psicodélica. Si bien es cierto que se trata de una impresión cuyo origen nos remonta al Oriente Medio, alrededor del siglo II, en la religión Zoroastrismo, no fue hasta finales de los años 60 cuando el grupo musical The Beatles trajeron de vuelta el aclamado Paisley de un viaje a la India.

VER GALERÍA

Etro es una de las casas de moda que con mayor asiduidad han subido a pasarela el print en cuestión, ofreciéndonos looks que invitan a ser defendidos, independientemente de la estación en la que nos hallemos. En el presente año, las prescriptoras de estilo no han dudado tampoco en sucumbir ante el paisley abanderando la especial relevancia que ha cobrado esta temporada. ¿Cuáles son las mejores piezas de ropa con las que llevar el estampado? El vestido, el pantalón y el blazer. Tres artículos básicos de fondo de armario que no podrán faltar en el guardarropa de cualquier amante de las corrientes setenteras.

Definitivamente, el también conocido como print cachemir se alza como ornamentación necesaria para los meses venideros. Si deseas conseguir una imagen bohemia y desenfadada con tus apuestas en escena diarias, no dudes en adentrarse en los vestidores de las it girls que te presentamos a continuación.

¿Cómo llevar el print setentero en primavera 2022?

Vestido corto con botas altas de trazado clásico

La influencer y creadora de contenido Nina Urgell deslumbra, habitualmente, con propuestas de estilo sumamente definidas y distinguidas, por lo que no sorprende ver cómo la it girl apostó por un vestido de cuello alto y mangas ligeramente abullonadas con encaje en los puños durante la Semana de la Moda de París. La creación mencionada fue combinada con unas botas altas clásicas de tacón en color negro.

VER GALERÍA

Top de bikini con pantalones holgados

Una de las prendas clave con las que abanderar el uso del estampado paisley es el pantalón y Alexandra Nicole lo tiene claro. La prescriptora de estilo fue avistada por las calles de Tulum con un top de bikini en color verde –que podríamos llevar, de igual forma, en las grandes ciudades– aunado a unos pantalones estampados de perneras holgadas. Asimismo, completó el look con unas sandalias planas de doble tira.

VER GALERÍA

Camisa seda y minifalda

La modelo española Gala González, por su parte, cayó rendida ante el poder estilístico de las botas cowboy en primavera. Dicho calzado, que ya advertimos que sería un recurso infalible para esta temporada, fue defendido con una blusa confeccionada en seda y una minifalda, ambos artículos con print paisley.

VER GALERÍA

Slip dress

La también modelo Adut Akech se decantó por un slip dress en color verde con estampado paisley, perteneciente a Etro, con motivo de la Semana de la Moda de Milán. Para elevar el atuendo al siguiente nivel la it girl se subió a unas sandalias blancas de tachuelas con plataforma que se encuentran bajo la firma de Chanel.

VER GALERÍA

Blusa estampada con pantalones blancos

La presentadora de televisión Frauke Ludowig fue avistada enfundada en una blusa con estampado paisley en color marfil y pantalones blancos de Sem Per Lei por las calles de Colonia. En lo que a calzado se refiere, la mujer de estilo atemporal optó por unos zapatos de tacón en color beige bajo la firma de Steve Madden.

VER GALERÍA