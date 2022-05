Cuadros vichy: el símbolo veraniego que jamás pasa de moda

Como toda buena tendencia, la corriente estilística que se esconde tras los diseños confeccionados mediante cuadros vichy, merece ser recordada. Dicho estampado en boga para esta primavera-verano 2022 tiene su origen en la ciudad francesa que porta su mismo nombre. En los interiores de la región de La Provence, en el siglo XVII, fue cuando el print vichy comenzó a usarse para pintar los manteles y servilletas. Posteriormente, tiñó los uniformes de hombres y mujeres que trabajaron en el campo. Sin embargo, fue cuando cayó en manos del diseñador Jacques Esterel, cuando este no dudó en convertirlo en el que es, hoy en día, uno de los estampados más demandados de la industria de la moda.

Brigitte Bardot, icono de estilo de la década de los 50, fue quien llevó la creación de Esterel en el día de su boda con Jacques Charrier. Un atuendo al más puro estilo New Look que hizo comprender los cuadros vichy como una apuesta estilística que ofrecía (y sigue haciéndolo) sumas posibilidades de combinación, una de las principales razones de su fulgurante éxito. Aún así, las amantes de dicha tendencia recordarán que, en realidad, fue en los años 30 cuando vimos a la intérprete Judy Garland en El Mago de Oz enfundada en un vestido de cuadros azules que cautivó a la sociedad por completo. Como anécdota diremos que esa misma prenda ha sido hallada, recientemente, después de permanecer 40 años desaparecida, en una universidad de Washington. El próximo 24 de mayo saldrá a subasta demostrando que existen confecciones que son capaces de desafiar al tiempo (y a sus movimientos de estilo efímeros).

Los cuadros vichy, también conocidos como gingham, vuelven a revolucionar nuestros guardarropas esta temporada y lo harán en formato vestido, conjunto dos piezas, falda, blusa… Creaciones que aunque siguen transportándonos a jornadas soleadas de campo, han logrado alzarse como la máxima expresión de la elegancia en el marco de la corriente effortless chic.

Conjunto dos piezas

La actriz y cantante estadounidense fue avistada en Los Ángeles a finales del mes de marzo con un conjunto dos piezas de estampado vichy. Se trata de una creación compuesta por chaqueta con botonadura y cuello babero y minifalda. La artista la combinó con camisa blanca y sandalias de tacón peep toe con cintas que envolvían los tobillos.

Blusa de mangas abullonadas

La creadora de contenido Alyssa Cordes nos presenta la faceta más urbana de los cuadros vichy. La it girl se decanta por una blusa de mangas cortas y abullonadas que defiende con unos shorts de color blanco, bajo la firma de Levis. Ambas piezas de ropa se transforman al crear alianza junto a unos tenis bicolores de Adidas.

Camisa blanca y minifalda

Lisa Hahnbueck recorrió las calles de Dusseldorf defendiendo un total look de Fendi. La experta en moda señaló la cantidad de terminaciones distintas que podemos conseguir con el tradicional estampado en cuestión. En esta ocasión, la it girl lleva una camisa blanca con minifalda a cuadros en acabado brillante. Las prendas fueron elevadas al siguiente nivel con unos zapatos peep toe estilo mules en color blanco.

Vestido con cuello en ‘V’

Este es, probablemente, el formato que mejor recordamos cuando nos mencionan los cuadros vichy. Esta invitada a la Semana de la Moda de París luce un vestido clásico en azul marino y blanco. Un diseño con cuello en forma de ‘V’ que es sujetado mediante cinturón y combinado con sandalias en cuero marrón de Hermès.

Overol floral con mocasines

Gracias a Yasmin von Schlieffen-Nannen comprobamos que no es necesario recurrir a un total look en cuadros vichy para beneficiarnos del poder estilístico con el que cuenta el estampado. La it girl opta por sucumbir ante unos mocasines a cuadros rojos y blancos y los aúna a un overol repleto de motivos florales perteneciente a Zimmermann. Se completa el estilismo con la suma de un bolso en color rosa con detalles dorados.

