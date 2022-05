Zapatos con punta cuadrada, el calzado que redefine el concepto de elegancia

Si hace algunos años me hubiesen dicho que hoy sucumbiría ante el calzado de punta cuadrada no me lo hubiera creído. Porque no vamos a engañarnos. Se trata de un patrón sumamente peculiar que ha tenido que ganarse a pulso el hecho de contar con un lugar más que asegurado en el vestidor de las amantes de las tendencias. Este es otro de los movimientos de estilo revolucionarios que recuperamos de la década de los 90 y 2000. Sí, esta tipología de zapato también sufrió la transición del minimalismo extremo hacia unos códigos de vestimenta que fueron difíciles de comprender para quienes como una servidora siempre han buscado la forma de defender los estilismos de una forma notablemente discreta. La punta cuadrada ha ido apoderándose de todo tipo de creaciones con el paso del tiempo: desde las sandalias veraniegas hasta los zapatos de tacón, pasando por botas y botines.

VER GALERÍA

Mocasines con acento metálico, el calzado que gobierna el asfalto

Oda a las alpargatas, el sencillo calzado veraniego con acento lujoso

En la actualidad, volvemos a rescatar el calzado de punta cuadrada y adelantamos que tras analizar las propuestas de estilo avistadas en el street style de las capitales de la moda podemos asegurar que se trata de una de las creaciones más impecables (y combinables) de la estación. ¿Quién no recuerda la cantidad de looks protagonizados por las sandalias de efecto acolchado con punta cuadrada lanzadas por Bottega Veneta en el año 2019? Un gran hito que muestra cómo la versatilidad que define a estos lanzamientos ha sido la razón por la que han logrado sobrevivir al ritmo casi vertiginoso de la industria de la moda. Tenemos la convicción de que querréis saber cómo defender los zapatos en cuestión esta primavera-verano 2022, por lo que hemos elaborado el manual de estilo definitivo para acertar haciéndolo.

Bella Hadid zanja la polémica sobre su look en la gala MET

Puntera cuadrada o cómo llevar el detalle en el calzado que denota pura elegancia

Dos piezas en satén

Ketevan Giorgadze fue avistada en París con un conjunto dos piezas formado por top asimétrico y pantalones acampanados, ambas prendas blancas y confeccionadas en satén. La experta en moda porta, además, unos zapatos de tacón de punta cuadrada con terminación metálica.

VER GALERÍA

Vestido sobre pantalones cortos

La tendencia vestido sobre pantalón irrumpió hace apenas algunos meses en el asfalto con la intención de quedarse, hito que corrobora esta invitada que se encuentra en el exterior del desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán. La experta en moda luce un vestido estampado de manga corta y pantalones cortos de estilo ciclista en color negro. Asimismo, completa el look con unos botines de punta cuadrada y acabado brillante.

VER GALERÍA

Camiseta oversize y bermudas en cuero

La influencer Maria Barteczko se ha declarado amante, en sumas ocasiones, de las construcciones sencillas, fáciles de emular, por lo que no es de sorprender que triunfe como referente de estilo en el street style de las capitales de la moda. En esta ocasión, la experta del sector defiende una camiseta de grandes dimensiones con bermudas en cuero marrón. En lo que a calzado se refiere, se opta por unos mocasines de cuero de punta cuadrada, bajo la firma de Arket.

VER GALERÍA

Vestido camisero y pantalones

Julia Comil es otra de las prescriptoras de estilo que no han dudado en sucumbir ante la alianza vestido y pantalón. La it girl porta un vestido camisero de tul blanco y pantalones de carácter oversize y cintura alta. Las protagonistas del look son, sin duda alguna, las sandalias blancas de punta cuadrada que porta. Con el objetivo de transformar el estilismo y ofrecer un toque más estival se ha sumado un bucket hat a la infalible conjunción.

VER GALERÍA

Blusa con jeans

La creadora de contenido Gitta Banko defendió en las calles de Milán una blusa oversize teñida por el color del año, el púrpura, junto a jeans. De la misma manera, cayó rendida ante las solicitadas sandalias de punta cuadrada de Bottega Veneta.

VER GALERÍA