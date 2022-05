Estampado de leopardo, el print elegante de la temporada

Las rayas del leopardo se postulan para esta temporada primavera-verano 2022 como el estampado en boga. Si bien es cierto que casas de moda como Missoni o Jil Sander vaticinaron a principios de año que el print del tigre devendría la nueva obsesión de las amantes de los motivos inspirados en los animales, todo apunta a que, finalmente, no ha logrado desbancarlo como parecía que iba a suceder. ¿Por qué razón sigue permaneciendo en las primeras líneas de los guardarropas de las expertas del sector? Pues bien, tras analizar las propuestas de estilo avistadas en el street style de las capitales de la moda podemos asegurar que el estampado de leopardo es uno de los más sencillos de combinar, ofreciendo infinitas posibilidades totalmente acertadas.

Asimismo, estamos conversando alrededor de un print que cautivará a todo tipo de mujeres. Podremos adaptarlo a nuestro vestidor en distintos niveles: Desde el más básico que pasará por llevar complementos y accesorios teñidos con los colores de la piel de dicho animal hasta el más avanzado, idóneo para las mujeres atrevidas que deseen sucumbir ante el mismo en formato total look. A sabiendas de que tendremos múltiples alternativas para abogar por el estampado de leopardo a nuestro alcance, hemos decidido adentrarnos en street style y rescatar construcciones que confirman que puede ser una impresión sumamente elegante si se elige la fórmula correcta para portarla.

Así incorporan los motivos de leopardo las insiders

Blazer oversize con falda fluida

Al sumergirnos en el street style de París observamos a una it girl enfundada en una falda de textura fluida con estampado de leopardo. Un recurso infalible para crear alianza con dicha prenda es el blazer de carácter oversize. La prescriptora de estilo elige un modelo del mismo en gris oscuro. Lo luce a modo de prenda de abrigo y es sujetado con un cinturón burdeos en terminación brillante, complemento que luce a juego con botines de tacón transparente y punta cuadrada.

Vestido lencero con tenis

Mientras tanto, las calles de Copenhague siempre se encuentran dispuestas a ofrecernos verdaderas cátedras de estilo sobre cómo llevar las tendencias de temporada. En esta ocasión, la imagen nos muestra a una it girl que defiende un vestido de estética lencera con estampado de leopardo. La mujer en cuestión confirma, además, que aún llevando tenis podemos exigirnos referentes de estilo para ambientes en los que se requiera una mínima formalidad.

Dos piezas con pañuelo al cuello

Si te defines como una mujer discreta y eres de las que considera que el print de animal no es para ella, te traemos la solución que estabas buscando. De la mano de Geraldine Boublil aprenderás que se puede acoger dicha corriente estilística a partir de complementos que eleven por completo tus looks. La experta en moda luce un conjunto dos piezas formado por blazer y pantalones acampanados, ambas prendas confeccionadas en patrones amplios. La it girl suma al atuendo, por un lado, unas lentes de sol y, por otro, un bolso de mano Montaigne 30 con estampado de leopardo perteneciente a Dior. Asimismo, el look es completado con un pañuelo de seda que se luce en el cuello y zapatos de tacón en cuero brillante.

Camisa clásica y falda lápiz

Lucie de la Falaise sucumbe ante el estampado de leopardo a través de una falda de lápiz de cintura alta y largo midi. Mediante la prenda nos presenta una fórmula inequívoca que resultará idónea para llevar como uniforme de oficina. Dicha pieza de ropa es aunada a una camisa blanca de corte clásico y a unos zapatos pumps que son máxima tendencia en esta primavera 2022.

Transparencias y minifalda

Thassia Naves sorprende en el exterior del desfile de Christian Dior durante la Semana de la Moda de París con una construcción arriesgada y sofisticada a partes iguales para defender el estampado de leopardo. La it girl combina una minifalda de cintura alta con una camisa de manga corta confeccionada en tul negro transparente con lunares bordados. La ropa interior queda al descubierto y la experta la luce en la misma tonalidad que la parte superior del look. En lo que a calzado se refiere, elige unas botas de efecto acolchado en cuero negro que lleva por debajo de las rodillas.

