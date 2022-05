Mocasines con acento metálico, el calzado que gobierna el asfalto

Los mocasines han sido comprendidos, desde sus orígenes, como recurso infalible en términos de calzado. Y si nos adentramos en la lista de zapatos que están en boga para primavera-verano 2022, ahí se encuentran. Si bien es cierto que se trata de una creación estrechamente relacionada con las mujeres de estilo clásico por la atemporalidad que destila su tradicional apariencia (demostrado queda), seguimos siendo testigos de la evolución disruptiva de los mismos que comenzó hace ya varias temporadas. Los mocasines se han hecho eco de las corrientes estilísticas tan contradictorias que han acogido las consultoras de moda en esta temporada. Por un lado, el auge del maximalismo y, como consecuencia, la aparición de variantes de suela track y aires chunky y, por otra, la permanencia del minimalismo extremo, que invita a sucumbir ante versiones normcore que abanderan una estética anti-estilo basada en diseños sin logos ni detalles sumamente llamativos.

Asimismo, tras descubrir la nueva colección Crucero 2023 de firmas como Paco Rabanne caemos en la cuenta de que los mocasines que, en realidad, deberás considerar en tu próxima compra son los que cuentan con acento metálico. Miu Miu, en su presentación para esta primavera, también propuso modelos con destellos brillantes y, por supuesto, los luciremos sin cesar en las estaciones venideras. Aunque tal y como era de esperar, no han sido únicamente los directores creativos quienes se han atrevido con las versiones más rompedoras de los mocasines, sino que las expertas en moda no han esperado para caer rendidas ante ellos.

Mocasines o cómo vestir el calzado del año

Abrigos con mangas globo y pantalones

Esta it girl muestra que la tendencia metálica está a la orden del día. La misma fue presenciada durante la Semana de la Moda de París llevando una pieza de abrigo con mangas globo, repleta de pedrería y en color negro, atuendo que combina con pantalones que lucen a la altura del tobillo. Los mocasines elegidos, en este caso, son en terminación plateada con motivos brillantes.

Vestido asimétrico

Candela Novembre, experta en moda avistada en el asfalto durante la Semana de la Moda de Milán, se presenta enfundada en un vestido asimétrico de cuello alto con estampado floral. Dicha prenda es aunada a una chamarra de carácter oversize de cuero con acabado barnizado y a unos mocasines brillantes que abogan por las incrustaciones 3D con una hebilla de diamantes de imitación.

Top halter y minifalda plisada

El cuello halter es uno de los escotes que más favorecen y estilizan la figura, redirigiendo toda mirada hacia la zona de las clavículas (que quedan al descubierto). Siendo una constante de estilo que nunca falla, no sorprende ver cómo la experta del sector Lena Mahfouf no ha dejado pasar la oportunidad de lucirlo durante las Semanas de la Moda. La it girl porta el top en cuestión con una minifalda plisada. En lo que a los mocasines se refiere, se opta por una versión en cuero negro brillante con pedrería bordada bajo la firma de Prada.

Camisa y falda midi

Natalia Verza lanza una propuesta de estilo que encaja, mayoritariamente, con las mujeres de estilo clásico. Se trata de una construcción elegante llevada a cabo a partir de camisa azul, jersey de lana con cuello en forma de ‘V’ y falda de largo midi y cintura alta plisada. Asimismo, completa el look con unas medias negras y mocasín de piel con pedrería bordada en color negro.

Dos piezas con camisa a rayas

Gabriella Berdugo porta un estilismo idóneo para días de entretiempo constituido por camisa blanca con estampado de rayas y conjunto dos piezas formado por chaleco de lana y shorts, ambas piezas de ropa estampadas. La it girl luce los mocasines de strass con suela de cuero.

