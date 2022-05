¡De la playa al asfalto!: Así incorporamos la moda de baño a looks de calle La moda de baño será combinada con prendas de calle en el estío y las expertas nos dan cátedras de estilo para hacerlo con éxito

A estas alturas del año es habitual tener en el radar los bañadores y bikinis que gobernarán los ambientes playeros en el estío. Tanto es así, que no es de extrañar que hayamos ideado cuál sería la maleta de vacaciones idílica si tuviéramos la oportunidad de escapar en esta temporada a un paraje de ensueño. Debo aceptar que, en cuanto me sumergí en las propuestas –en términos de moda de baño– de Chanel, para primavera-verano 2022, me imaginé portando dichos diseños por Saint-Tropez. Y es que pocas imágenes avivan más nuestras ganas de buen tiempo que las rescatadas de destinos como la Riviera Francesa, la Costa Amalfitana o Capri en la década de los años 50 y 60.

A sabiendas de que es posible que, por ahora, no puedas enfundarte en tus mejores looks veraniegos y marcharte, te diremos que las prescriptoras de estilo avistadas en street style cuentan con las mejores lecciones para poder comenzar a usar tu ropa de baño en el asfalto. Un gesto de estilo que ha sido acogido por numerosas expertas en moda en los últimos años y que vuelve a escena con el único objetivo de protagonizar nuestras confecciones del diario.

Cómo construir looks diarios en base a bañadores y bikinis

Con blazer XL y jeans

Si cuentas en el vestidor con bikinis en tonalidades vibrantes –muy propias del período estival– y no sabes cómo darles una segunda vida, Emilie Joseph te trae la solución: Aunar tu moda de baño a piezas básicas fondo de armario como lo son los blazers o los jeans. Dos prendas que la misma defiende en sus variantes en tendencia: chaqueta de inspiración sartorial de carácter oversize y pantalones de mezclilla cropped en azul, de cintura alta. Asimismo, se finaliza el look con la suma de unas sandalias de tacón, perfectas para darle un acabado elegante y sofisticado a una pieza de baño –a priori– desenfadada.

Con piezas estampadas

El print desteñido vuelve a ser tendencia y devendrá un buen amigo de los bikinis que se luzcan a modo de top. ¿Nunca te has declarado fiel amante de la corriente estilística del tie-dye? Pues bien, te diremos que existen fórmulas que permiten que lo llevemos en clave formal y están dispuestas a adueñarse de la calle en los siguientes meses. Si bien es cierto que hace varias temporadas que dicho estampado convive entre nosotras, su origen nos remonta a la época hippy de la década de los 70, aunque más tarde, en los 90, volvió a declararse contante de estilo de las mejor vestidas, hechos que ponen a nuestro alcance infinitas fuentes de inspiración para defenderlo con éxito. La it girl de la imagen, por su parte, porta un abrigo largo y pantalón bicolor que abogan por el tie-dye y top de bikini en color marrón.

Piezas con mangas puff y plataformas

La tela vaquera no tiene porque estar asociada incondicionalmente a confeccionas clásicas y esta es una gran muestra de ello. La prescriptora de estilo Molly Chiang ha sido avistada en la Semana de la Moda para otoño-invierno 2022 en la capital francesa con una chaqueta cropped denim de mangas puff y pantalones que abanderan la tendencia del peluche. Dos artículos que han sido combinados con sandalias de plataforma de suela track, ofreciendo al top de bikini una terminación totalmente distinta a la que estamos acostumbradas.

Shorts y zapatos de tacón

Vanessa Hudgens fue observada en el exterior del desfile Miu Miu con una construcción que nos adelantaba cómo llevar los tops de bikini con creaciones que destilan suma formalidad. La intérprete se vio enfundada en un blazer de grandes dimensiones, con estampado a cuadros, y unos shorts en tono grisáceo. Ambas confecciones constituían la alianza perfecta junto a un crop top de mezclilla perteneciente a la compañía.

Dos piezas con tenis

Esta otra experta del sector reafirma que el naranja es una de las tonalidades vitamina de la temporada. En su caso, ha decidido defenderla con un conjunto dos piezas formado por chaqueta y pantalones acampanados. Dicho atuendo es unido a un top de bikini en color blanco que homenajea la década de los 2000 mediante la técnica del flossing, un gesto de estilo basado en cintas que se enroscan en el abdomen y que actualizan por completo cualquier prenda.

