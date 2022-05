Claves de estilo de una 'it girl' mexicana

Una “it girl” es una mujer que posee no solo belleza sino un talento que nos inspira. Es una a quien decidimos seguir por su glamour, su estilo, su mensaje y su gran maestría en lo que hace. En México, el ejemplo perfecto de una “it girl” es Greta Elizondo, la bailarina originaria de Monterrey que arrasa en los escenarios de la danza clásica y quien se ha convertido en un personaje buscado por las marcas de moda no solo por su profesionalismo en los escenarios, sino por su estilo al vestir, que comparte con sus seguidores a través de sus redes sociales. Emocionada por el próximo estreno en México de la película “El rey de todo el mundo”, de Carlos Saura -y la cual protagoniza- y sus diversas presentaciones con la Compañía Nacional de Danza del Palacio de Bellas Artes, Greta hace una pausa en sus actividades del día a día para contarnos sobre su nuevo papel como embajadora de la casa de relojes suiza Longines, sus elecciones de moda, sus infalibles del guardarropa, su definición de estilo y, aprovechando que el Día de las Madres se encuentra a la vuelta de la esquina, nos comparte el regalo perfecto para celebrar a mamá.

Greta Elizondo, originaria de Monterrey, es una de las bailarinas profesionales más reconocidas de nuestro país.

Moda: el estilo de una bailarina

Para Greta la moda es una herramienta para expresarse y buscarse a uno mismo. “Es la manera en que que uno se presenta ante el mundo y pienso que debe venir siempre desde un punto de vista original y propio”, nos confiesa. Su inspiración al vestir, como cualquier mujer de hoy, la toma de distintos personajes que ha encontrado a través de las redes sociales, así como de la estética de uno de sus periodos favoritos en la historia: el Art Deco de la década de los 50. Su estilo varía dependiendo de las actividades de su agenda, aunque nos confiesa que siempre busca “la elegancia con un toque inesperado de contraste”.

En el armario de Greta Elizondo nunca faltan los suéteres oversize y piezas con toques inesperados.

En su armario nunca faltan los “mom jeans”, las playeras blancas y los suéteres oversize. En cuanto a accesorios, su reloj favorito es cualquiera de la colección La Grande Clasique, de Longines.

La Grande Classique de Longines, uno de los accesorios indispensables de la bailarina Greta Elizondo.

Gran apasionada de la moda vintage, Greta recomienda, sobre todo, perder el miedo a experimentar. “A veces pensamos que hay tendencias que no van con nuestro cuerpo o estilo y nos limitamos a las prendas de siempre. Hay que tomar la moda como un juego y entender que, mediante ella, iremos entendiendo nuestra propia esencia”.

Entre sus marcas favoritas se encuentran firmas contemporáneas como Essentiel Antwerp, Sézane y Ganni, entre otras.

Greta Elizondo es la nueva embajadora de la marca de relojes suiza Longines

Nueva embajadora de Longines

Greta también se ha anotado otro éxito en su carrera, pues ese estilo propio y elegante ha llamado la atención de la marca de relojes suiza Longines, quien la ha nombrado embajadora en nuestro país. “Para mí es muy especial poder formar parte de la familia Longines. Me encanta que tiene una herencia no solo estética, sino que busca también representar los valores humanos de quienes la usan”. Greta define a la mujer Longines como “una mujer decidida que no sólo no le tiene miedo a los retos de la vida sino que los toma con frescura y diversión”.

Una gran hija, una gran mamá

Aprovechando la cercanía con el 10 de mayo, fecha en la que se festeja el Día de las Madres en México, le preguntamos cuál sería el regalo perfecto. “A mi mamá le agradezco el ejemplo que me ha dado de mejorar continuamente. Sin su apoyo nunca hubiera logrado ser una bailarina profesional. Fueron muchos años en los que me llevaba de la escuela a la clase de gimnasia, y de ahí a la de ballet, luego a los ensayos y después más clases. Si pudiera regalarle una pieza sería una de la colección Longines Elegant, ya que va con la elegancia y sabiduría que ella emana”.

Un reloj de la línea The Longines Master Collection Moonphase es el mejor regalo para celebrar a mamá.