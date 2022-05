La última acción de Cartier a favor del medioambiente y la biodiversidad

Corría el año 2019 cuando Marco Bizzarri, director ejecutivo de Gucci, desarrolló CEO Carbon Neutral Challenge, una iniciativa con la que invitaba a las empresas a crecer en un entorno bajo en consumo de carbono y una economía totalmente positiva para la naturaleza. Hoy, Cartier, maison líder en el sector del lujo, se une a dicho movimiento.

‘Como ciudadanos del mundo, creemos que es nuestro deber proteger la biodiversidad y tener un impacto positivo en el planeta. Esto significa reforzar el apoyo de Cartier a las asociaciones innovadoras como el CEO Carbon Neutral Challenge de Marco Bizzarri y unir fuerzas para lograr un impacto positivo en el planeta y en la gente’, señala Cyrille Vigneron, Presidente y Director General de Cartier International.

Esta ética acción cuenta sobre la necesidad de tomar medidas urgentes sobre el cambio climático, empleando estrategias para terminar obteniendo resultados sumamente positivos. Rendir cuentas por las emisiones de gases de efecto invernadero y, después, ofrecer soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Mientras que Cartier se compromete a reducir el 46% de las emisiones para 2030, prevé aumentar el abastecimiento anual de electricidad renovable al 100% en el mismo año, tal y como asegura la propia compañía de lujo.

El compromiso de Cartier con la naturaleza

En el presente año, Cartier se unió al Programa de Compromiso Corporativo de la Red de Objetivos Basados en la Ciencia. Un grupo de trabajo que ayuda a desarrollar objetivos basados en la ciencia para la naturaleza ideados para entender y medir nuestros impactos y dependencias en la naturaleza.

Además de aumentar el alcance de la medición de huella de carbono para incluir emisiones indirectas a su cadena de suministro en 2020, la firma también lanzó Cartier for Nature, una estructura independiente que protege a ayudar y restaurar los ecosistemas a largo plazo. Asimismo, no dudó tampoco en unirse a The Lian’s Share Fund, un movimiento que busca combatir la crisis mundial a la que se enfrentan la naturaleza, la biodiversidad y el clima. Un año después, en 2021, Cartier se convirtió en miembro de la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) con proyectos climáticos y creó alianzas con Kering para lanzar Watch & Jewellery Initiative 2030 con la intención de seleccionar a marcas de relojería y joyería dispuestas a comprometerse para crear resiliencia climática, preservar los recursos y fomentar la inclusión.

Cualquier conclusión sacada por Cartier está basada en datos científicos, además de ser una casa que está respaldada continuamente por iniciativas y organizaciones sin ánimo de lucro para respaldar sus esfuerzos por el bienestar humano y de la naturaleza. También, según se puede leer en su página web, la empresa apoya a las comunidades Yanomami en la preservación de la selva tropical. Para ello, se impulsó una colaboración con COMACO para proteger la fauna y el medioambiente en el este de Zambia. Igualmente, estamos conversando alrededor de una firma que, con el fin de beneficiar a las comunidades indígenas con la compensación de emisiones de carbono, ha decidido trabajar con The Nature Conservancy en el norte de Australia.

