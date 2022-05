Los looks y los complementos más impactantes de la Longines Global Champions Tour Ciudad de México Miles de asistentes se dieron cita en el evento social de la temporada y captamos los atuendos que nos dieron una lección de estilo

Apenas la semana pasada hablábamos del código de vestimenta ideal para asistir a una de las competencias de salto ecuestre internacionales más importantes del mundo, que globalmente es patrocinada por la marca suiza de relojes Longines, evento que en México reunió del 28 de abril al 1 de mayo a algunos de los jinetes y amazonas más importantes del mundo, y nuestros lectores escucharon. Siluetas fluidas, maxi vestidos y los complementos más originales fueron las piezas de algunos de los atuendos más destacados que captaron la atención de la lente de Aldo Decaniz, uno de los fotógrafos de street style más destacados del mundo y que comparte con nosotros en exclusiva para ¡HOLA! Aquí hacemos un recuento de los looks que servirán de guía para esta temporada de días cálidos y sol ¡mucho sol!

VER GALERÍA

Aspecto de la competencia. Longines es el cronometrador oficial del evento.

Relojes, la cereza del pastel

Los complementos son parte crucial de cualquier look y en este caso no fueron la excepción. Relojes de Longines, entre los que destacaron modelos de DolceVita, La Grande Classique y el modelo especial de la competencia, el Longines Master Collection en su versión femenina, acapararon la atención de nuestra lente. Las pulseras, brazaletes y relojes conviven en total armonía convirtiéndose en la cereza del pastel de cualquier look.

VER GALERÍA

El reloj es el toque ideal para cualquier atuendo. En la foto, un modelo Symphonette, uno de los modelos más exclusivos de Longines.

Juego de estampados

Los tonos neón son una tendencia para esta temporada y algunas de las invitadas lo corroboraron. Para utilizar la tendencia y salir victoriosa, combínala con accesorios en metales color plata como el reloj Dolce Vita en correa de acero, de Longines.

VER GALERÍA

Complementos y más complementos

Sombreros de estilo cowboy, así como lentes en sus versiones extra grandes fueron los aliados más funcionales de los looks de las asistentes, aportando libertad de movimiento al ser un evento al aire libre y ayudando a cubrir de los rayos del sol.

VER GALERÍA

Sombreros estilo cowboy y maxi lentes, la combinación ganadora del Longines Global Champions Tour.

Layering en joyería

Además de los relojes, los sombreros y los lentes, otro gran acierto es el layering en joyas, una de las tendencias más importantes de la temporada. De diferentes largos, tonalidades y texturas, esta técnica ayuda a realzar un look de manera sutil.

VER GALERÍA

El layering de joyería, una de las tendencias más seguidas para esta temporada.

El protagonista del evento, el Longines Master Collection

La moda es fiel retrato de la historia, por lo que no podíamos dejar de mencionar el modelo que este año engalanó la competencia: Estamos hablando del Longines Master Collection, que en esta ocasión en su versión femenina resaltó por medio de una correa en piel roja, convirtiéndose en el objeto de deseo de la competencia, y de la temporada.

VER GALERÍA

La versión femenina del Longines Master Collection, el reloj it de la competencia.

Botas, zapato de tacón bajo y wedges, el calzado ideal para eventos al aire libre.

Al hablar de claves de moda para eventos al aire libre, nada mejor que la comodidad sin perder el estilo. Las botas estilo vaquero, los wedges que dan altura, así como las zapatillas de tacón bajo y ancho, son los complementos perfectos y los protagonistas infalibles de los looks de las asistentes. Al ser un evento de considerable duración, permiten disfrutar completamente de todas las actividades que se realizan durante estos eventos.

VER GALERÍA

Los wedges o sandalias de cuña, los mejores aliados para eventos en época de primavera.

Maxi vestidos: el gran acierto

La constante más grande en los atuendos fueron vestidos en siluetas oversize. Camiseros, con holanes y en estampados florales, estas prendas fueron las indiscutibles protagonistas durante los días de la competencia. Además de ultra cómodos, permiten mantenerte refrescada durante la jornada.

VER GALERÍA

Los maxi vestidos con detalles en hombro fueron de las siluetas más vistas durante la competencia que patrocina Longines.

El traje sastre, compañero infalible

Si bien los vestidos tienen un lugar preponderante en el estilo de las mujeres, la otra gran opción son los conjuntos. Los más elegantes van coordinados, en colores sólidos, lo que permite una silueta muy sofisticada y actual. Pequeños detalles como detalles en el tobillo o en la forma de los hombros actualizan una silueta que nunca pasa de moda.

VER GALERÍA

El traje sastre, una de las siluetas más versátiles temporada tras temporada.