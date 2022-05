Tank top, la prenda comodín con la que evocan los años 90 las insiders

A la vez que me encuentro elaborando el presente artículo, mi mente está navegando entre la infinidad de planes veraniegos que tengo previsto llevar a cabo en los próximos meses. Cuando las altas temperaturas hacen acto de presencia, es habitual imaginarse con amigos, en familia o, simplemente, perdida por las calles de aquel pueblo de ensueño que eleva por completo la belleza de la Costa Amalfitana (aunque a simple vista ya se goce de ella).

¿Qué prendas incluiríamos en la maleta de vacaciones si nos pidieran que –en un abrir y cerrar de ojos– eligiéramos nuestros imprescindibles para el estío? Si bien es cierto que aquí, una servidora, se decanta con asiduidad por piezas de ropa sencillas y de trazado minimalista, idílicas para confeccionar un buen fondo de armario, estoy convencida de que toda mujer –independientemente de su esencia– no prescindiría bajo ninguna condición de –al menos– una prenda.

Sí, conversamos alrededor de las tank tops. Si eres fanática de la estética que revolucionó el panorama estilístico en los años 90, de seguro, recordarás la cantidad de construcciones que se tenían al alcance con solamente dicho artículo. A estas alturas del año, la camiseta blanca básica (de tirantes) ya se está alzando como una de las grandes tendencias en materia de moda de la temporada.

Una de las creaciones más virales del 2022

Loewe ha sido una de las firmas que, desde la presentación de su colección para primavera-verano 2022, ha apostado por la clásica camiseta de algodón de cuello redondo. Sin embargo, no sucumbiremos únicamente ante esta variante a lo largo de los meses más calurosos del año, también nos enfundaremos en las tradicionales camisetas al más puro estilo nadadora.

¿Cómo llevar la clásica camiseta blanca de tirantes en los planes veraniegos?

Abrigo rosa y pantalones holgados

Son numerosos los diseñadores que están vaticinando la irrupción del color rosa en el asfalto como la tonalidad estrella de la estación. En las siguientes semanas, avistaremos al rosa en todo su esplendor en las construcciones portadas por las it girls más reputadas. El optimismo se apodera por completo de nuestros looks diarios, por lo que cualquier jornada veraniega devendrá idónea para completar un estilismo protagonizado por una tank top. En esta ocasión, presenciamos a la prescriptora de estilo combinar la camiseta básica de tirantes con abrigo rosa, pantalones de perneras anchas y sandalias.

Blazer XL y sandalias transparentes

Durante la Semana de la Moda de París fue observada la experta en moda Alexandra Guerain con un look por el que apostaremos –de seguro– los domingos de vacaciones. ¿Quién no echa de menos las escapadas de brunch con buen tiempo? La prescriptora confirma que se encuentran a la vuelta de la esquina. La misma nos recomienda defender una tank top recortada, en color blanco, con un blazer XL en gris pálido, pantalones en la misma tonalidad, y lentes de sol de montura vintage.

Jeans y sandalias planas

Alexandra Pereira, experta en moda española, nos muestra una construcción sencilla, aunque no por ello menos adecuada para ambientes formales. La it girl luce una camiseta de tirantes blanca de canalé junto a pantalones de mezclilla con rotos. Asimismo, se completa el look con unas sandalias de cuero marrón pertenecientes a Hermès. El broche de oro, sin embargo, es aportado por los dos complementos ante los que caer rendida. En primer lugar, las gafas de sol en marrón de Tod's y, en segundo lugar, el bolso de mimbre que toda amante de las tendencias buscará este verano.

Chamarra de piel y botas

¿Y si las condiciones meteorológicas no nos permiten lucir demasiado veraniegas en nuestras próximas vacaciones? Pues bien, la it girl Diane Batoukina trae la solución: la chamarra de efecto cuero que van a desear las fanáticas del estilo aviador. Además, aúna la camiseta de tirantes básica en color blanco a unos pantalones vaqueros en color azul. En lo que a calzado se refiere, se decanta por los botines que, definitivamente, van a resultar idóneos para las jornadas lluviosas.

Gabardina y bailarinas de tacón

Dos clásicos que llevarán la etiqueta de fundamentales en el estío: la gabardina y las bailarinas. Esta experta del sector muestra cómo lucir la tank top en clave comfy chic. La camiseta de tirantes ha sido combinada, esta vez, con una camisa con estampado a cuadros, pantalones de perneras extremadamente anchas y trench en beige. Asimismo, han sido sumadas unas bailarinas de ruda apariencia, con tacón de bloque en cuero brillante.

