Nuestra teoría: Kim llevó a su fotógrafo para documentar su look con el histórico vestido de Marilyn Monroe

Porque si te llamas Kim Kardashian no puedes ir con cualquier cosa a la MET Gala, Kim decidió comprometerse como nunca antes con la gran noche de la moda en Nueva York. Si el año pasado dejaba a todos con la boca abierta al ir cubierta de pies a cabeza, literalmente, esta noche decidió tirarlo todo por la ventana. Dejando claro que se encuentra en una nueva etapa de su vida, desde su separación de Kanye West, no solo quiso ir de la mano de Pete Davidson a la cita convocada por Anna Wintour si no que quiso ir más allá. Los rumores eran ciertos y la empresaria dejó a más de uno sorprendido al llevar el histórico vestido con el que Marilyn Monroe cantaba Happy Birthday al Presidente John F. Kennedy en una noche que fue todo un escándalo en aquella época. No solamente interpretaba la canción a quien se decía era su amante, sino que lo hacía enfundada en un diseño que parecía que solamente llevaba diamantes sobre la piel, enfatizando su espectacular y curvilínea figura. Y si de curvas se trataba, quién mejor que Kim para llevarlo.

Se trata de un diseño vintage hecho por el diseñador francés Jean Louis y bocetado por Bob Mackie, que usó en 1962 Marilyn. La gran pregunta es, ¿a quién pertenece la reliquia para que Kim la pudiera usar? La respuesta es el museo de Believe It or Not de Ripley, en donde se encuentra expuesto habitualmente. La primera vez que se le vio en público fue el 19 de mayo de 1962, 10 días antes del cumpleaños del mandatario, durante una gala de recaudación del partido demócrata en el Madison Square Garden, a la que asistieron más de 15,000 personas, entre las que había un gran número de celebridades. En un evento como este se debe brillar y eso lo sabe muy bien Kim, quien decidida, consiguió la pieza e hizo todo lo que tenía que hacer para poder llevarla.

Tal como Marilyn, Kim lo ha usado con una estola de piel en blanco, la cual ha acomodado cuidadosamente ‘desprolija’ a la altura de sus codos para mantener la imagen sensual de la rubia más conocida. El diseño es toda una joya con 2500 cristales bordados a mano. En su momento, la actriz pagó el equivalente a 12,400 dólares por él, pero en 1999 se subastó por más de un millón de dólares y en el 2016 rompió todos los récords al ser subastado nuevamente, esta vez por casi 5 millones de dólares cayendo en las manos de sus dueños actuales, que lo han prestado a Kim por una noche mágica.

El misterio de las fotos

No solamente compartió unas imágenes espectaculares con el vestido en tonos sepia aludiendo a la época en la que se creó, sino que parece que Kim fue más allá. Entre las imágenes de la noche, además de los simples posados con los que cuentan todas las celebridades, pareciera que Kim llevó a su propio fotógrafo y es que ella y Pete son los únicos asistentes que cuentan con postales hechas a todo glamour. Basta dar un vistazo a las imágenes que se han capturado de Kim en la MET Gala para sospechar que la socialité comisionó a un profesional a documentar su aparición con el histórico vestido que seguramente dará mucho de qué hablar.

