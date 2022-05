VB Body, la nueva colección de moda de Victoria Beckham que evoca a los 90

Hoy en día, no existe una amante de las tendencias que no asocie el nombre de Victoria Beckham a la elegancia y a la sofisticación. Sin duda alguna, es una de las diseñadoras más solicitadas del momento y la favorita de las fanáticas del clasicismo y la moderación. Y es que quien siga a tiempo real sus apariciones públicas del diario sabrá que el estilo que la define, en la actualidad, deviene de la fusión perfecta entre la sensualidad que desprendían los estilismos que lucía en los inicios de su trayectoría y la simplicidad que derrochan los del presente.

Con el paso del tiempo, dicha celebridad ha sabido declarar cuáles son las piezas de ropa favoritas sin las que considera imposible construir una colección cápsula idílica, señalando que las prendas de carácter masculino pueden ser lucidas, también, acaparando todas las miradas por denotar erotismo y delicadeza a partes iguales.

La colección de VB que fusiona femineidad y sensualidad

Con el reciente lanzamiento de la colección VB Body, Victoria Beckham ha querido poner al alcance de toda generación siete piezas compuestas por vestidos, leggings y bralletes que cuentan con una estética que evoca su exitosa etapa como Spice Girl, pues su principal objetivo es abanderar el cuerpo femenino y sus curvas.

‘VB Body ya está aquí y lo es todo. Realmente estos diseños capturan la esencia de los valores de la marca Victoria Beckham. Celebra la silueta femenina y empodera a las mujeres para que disfruten de su mejor versión. Me muero de ganas por ver cómo os sientan los diseños’, explicaba Beckham en sus redes.

Diseños que se ciñen allá donde deben

Los artículos han sido llevados a cabo con una simple (y clara) intención: que favorezcan al cuerpo y se adapten a las figuras con una capacidad magnética y fuertemente atractiva. Elaboraciones que han cautivado a todo tipo de mujeres, pues las prendas se ciñen únicamente allá donde deben. Precisamente, lo que la diseñadora Victoria Beckham ha logrado es dar con confecciones que resalten las zonas del cuerpo que nos hacen sentir más seguras y orgullosas de nosotras mismas y esconder las demás.

‘VB Body es lo que siempre soñé con tener en mi armario. Son prendas construidas de forma precisa que favorecen la silueta’. Si bien es cierto que con el auge de la tendencia de la Regencia, que resalta a raíz del fulgurante éxito de ciertas adaptaciones audiovisuales de novelas románticas de época, se han desencadenado lanzamientos de corsets y vestidos imperio con patrones que oprimen el cuerpo. Como respuesta a ello, Victoria Beckham se ha propuesto celebrar la sencillez y los trazados minimalistas que transformen el concepto de sensualidad sin acogerse a la exuberancia y a la ostentosidad.

Victoria Beckham, más inclusiva

Si te preguntas por las tonalidades que tiñen las prendas de la colección VB Body, te adelantamos que son el negro, el marrón, el blanco, el rosa blush y el rojo los colores a partir de los cuales ha diseñado la celebridad. Asimismo, con VB Body se intuirá un lanzamiento totalmente inclusivo. ¿La razón? Pues bien, en primer lugar, habrá un amplio abanico de precios y, por tanto, todo aquel que lo desee podrá adquirir las piezas de ropa existentes. Y, en segundo lugar, el campo de tallaje. Todas las mujeres del globo terráqueo podrán satisfacer sus necesidades más intrínsecas gracias a este nuevo trabajo de la personalidad pública.

Estas piezas ya se encuentran disponibles en el sitio web de Victoria Beckham, además de en su perfil de Instagram. El VB Body Split Front Leggings in Blush se encuentra disponible por 327,37 libras esterlinas ($8377,98 pesos mexicanos) y el VB Body Strap Bandeau Top in Blush a juego por 75,58 libras esterlinas (1932,99 pesos mexicanos). Asimismo, el VB Body Cut Out Midi Dress in Black se encuentra por 579,58 libras esterlinas (14801,26 pesos mexicanos) y el VB Body Mini Dress in Red-Orange por 462,01 libras esterlinas (11818,50 pesos mexicanos).