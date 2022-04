Manual de estilo para vestir las bermudas que reemplazan a los shorts

A decir verdad nunca me he declarado muy amante de las bermudas. Tratándose de una pieza de ropa que se encuentra a medio camino entre los demandados shorts en época veraniega y los pantalones largos, a menudo la he considerado una prenda con escasas posibilidades de combinación. Sin embargo, con el paso del tiempo y el retorno de los modelos de bermuda que imperaron en el sector en la década de los 80, me he decidido a darles una segunda oportunidad.

Las bermudas, en esta primavera-verano 2022, llegan dispuestas a reemplazar a los tradicionales shorts que se adueñan, año tras año, de nuestros guardarropas. La versatilidad y funcionalidad que las caracteriza las ha hecho aptas para todo tipo de situaciones, por lo que serán avistadas tanto en looks propios de ocasiones casuales como de etiqueta. Asimismo, los directores creativos han sentenciado que, además de las clásicas variantes de tela vaquera, también tendremos a nuestro alcance diseños metalizados, de inspiración sartorial o confeccionados a partir de tejidos frescos y cómodos como el lino o el punto.

Isabel Marant, Tom Ford y Louis Vuitton son tres de las casas de moda que han apostado por las bermudas en sus respectivas presentaciones para esta estación. Diseñadores y prescriptoras de estilo nos señalan que este diseño –que fue usado por primera vez durante la Primera Guerra Mundial cuando los militares británicos fueron destinados a las Bermudas y se enfundaron en ellas para protegerse del calor y la humedad– causará sensación entre las mejor vestidas del asfalto.

Qué modelos de bermudas están en boga y cómo combinarlos

Bermudas de estética comfy con zuecos

El estilo comfy, la corriente estilística que se desarrolló a raíz de la pandemia, continúa influyendo en nuestra toma de decisión respecto a la vestimenta del diario. La búsqueda por la comodidad y funcionalidad extrema en las constantes construcciones no cesa. Tanto es así, que tejidos como el punto siguen erigiéndose favoritos de muchas prescriptoras de moda. La it girl que avistamos en la fotografía lo confirma luciendo un conjunto dos piezas formado por camisa de tirantes y bermudas en blanco impoluto. El estilismo se completa con zuecos negros, el diseño de calzado que regresa reinventado este 2022.

Bermudas vinilo y cazadora vaquera

Esta otra experta de la industria muestra que ha llegado la época del año idónea para rescatar las cazadoras vaqueras, un básico que, sin duda alguna, se encargará de elevar nuestras apuestas estilísticas en primavera. El modelo que porta es aunado a unas bermudas en vinilo, diseño que acoge la tendencia de las terminaciones brillantes que está causando sensación en street style. Asimismo, unos mocasines de trazado clásico, bajo la firma de Chanel, son los elegidos para finalizar el look.

Bermudas neutras y alpargatas

Toda editora de moda querrá incluir en su maleta de vacaciones veraniegas un buen par de alpargatas. Un zapato que será llevado en todo tipo de ocasiones, desde celebraciones con amigos hasta cenas de empresa, pasando por bodas. Son de diseño versátil y sofisticado, por lo que no es de sorprender observar cómo las mujeres de estilo clásico –tal y como nos señala la mujer situada en la Semana de la Moda de Alta Costura en París– enfundadas en ellas. La misma luce un blazer de ante junto a bermudas en color camel y alpargatas negras.

Bermudas efecto piel y suéter floral

A pesar de que haya quienes puedan pensar que las prendas de efecto cuero no resultan del todo adecuadas para los períodos primaveral y estival, nada más lejos de la realidad. Una pieza de ropa confeccionada con dicho material, bien conjugada, puede devenir idónea para la temporada. La it girl propone combinar unas bermudas de color azul con un suéter floral, estampado que aviva nuestras ganas de buen tiempo y temperaturas al alza.

Matching set oversize

Si te declaras amante del rosa, estás de suerte. En esta primavera-verano 2022, dicho color se alzará como el absoluto gobernador del espectro cromático. Las combinaciones que ofrece son infinitas, aún así, esta prescriptora de estilo ha decidido sucumbir ante él mediante un matching set a rayas atemporal, formado por camisa de estética oversize y bermudas. Además, se suman al look unas sandalias de tacón con las que denotar elegancia y femineidad por doquier.

