5 impetuosas fórmulas para defender la clásica camisa blanca sin que resulte aburrida

La camisa clásica, pieza eterna del guardarropa femenino, llega esta primavera-verano 2022 para mostrarnos las infinitas posibilidades de combinación que puede llegar a ofrecernos. Si bien es cierto que se trata de una prenda atemporal que jamás pasará de moda, en ocasiones, puede resultar difícil saber la fórmula secreta para lograr construcciones renovadas protagonizadas por la misma.

VER GALERÍA

Crop tops, la tendencia que defienden con abrigos genderless los genios del sector

Julia Roberts, la Pretty Woman por excelencia, demuestra cómo llevar trajes sastre

Las camisas blancas de corte clásico son un básico que devendrá fundamental en nuestros vestidores, independientemente de la época del año en la que nos hallemos. Si existe una creación que puede se reciclada siempre que queramos y permitirnos alcanzar estilismos realmente memorables esta es, por lo que no sorprende observar cómo que en los últimos meses celebridades y prescriptoras de estilo en street style han apostado por ella continuamente. ¿Quién no recuerda los looks casuales construidos en base a camisas que marcaron un antes y un después en la década de los 90? En este 2022 regresa, definitivamente, el elemento esencial del fondo de armario que adoran las mujeres.

Puede que al escuchar conversar alrededor de dicha creación te vengan a la mente conjunciones en las que figuren mocasines, zapatos tipo Oxford, jeans Índigo... Todos ellos, artículos arraigados a los tradicionales uniformes de oficina. Sin embargo, la versatilidad que caracteriza a la camisa blanca ha empujado a las cazadoras de tendencias a mostrarnos las mejores claves de estilo para enfundarnos en camisas blancas sin que estas resulten aburridas o sencillas en extremo.

Las 5 siluetas de vaquero que más estilizan esta primavera 2022

Cómo renovar la pieza estrella de los básicos atemporales

Blazer XL y pantboots

El blazer se lleva en su variante maximalista en este 2022. Los modelos oversize de dicha pieza devendrán victoriosos durante –al menos– próximos meses. Y, sin duda alguna, la mejor aliada de los mismos será la camisa blanca. Ambos artículos han sido avistados en street style de la mano de una experta del sector que ha decidido portarlos con pantboots. Este calzado, que comenzó a hacerse notable en 2021, regresa con la intención de desbancar a las botas altas. Se trata de un híbrido entre pantalón y bota que está causando sensación en el asfalto.

VER GALERÍA

Capa y botas metálicas

Las capas son las encargadas de elevar nuestros looks primaverales al siguiente nivel. Se trata de una prenda que tendrá cabida en múltiples looks: Desde los de estética boho y western hasta los más elegantes y sofisticados. La it girl señala, además, que la capa –repleta de flecos– aportará un ápice de carácter y personalidad a la camisa blanca. Esta construcción es finalizada con la suma de unas botas altas que abogan por la tendencia metálica.

VER GALERÍA

Falda vaquera y plataformas

Otra de las creaciones que retornan directamente de la moda de los años 90 es la falda vaquera. En el presente año se porta de cintura altísima y largo midi. La funcionalidad y glamour que lleva denotando desde sus orígenes la ha posicionado como uno de los diseños esenciales del vestidor femenino. La prescriptora de estilo, que se encuentra en la Semana de la Moda de París, aúna la pieza en cuestión a una camisa blanca y zapatos de tacón con plataforma.

VER GALERÍA

Jeans y Kitten heels

¿Te preguntas cómo defender la camisa blanca con jeans de perneras extremadamente amplias? Pues bien, en los zapatos Kitten heels encontrarás la respuesta. Los tacones más bajos y funcionales que revolucionaron la década de los 50 de la mano de personalidades como Audrey Hepburn están de vuelta y van a redefinir por completo el concepto de elegancia.

VER GALERÍA

Traje pana y sandalias de tacón trapecio

Los zapatos de tacón trapecio reafirman nuestro afán por querer volver a adentrarnos en las tiendas que se frecuentaban en los 80. Dichos tacones serán fuertemente demandados en su formato sandalias, tal y como señala la it girl en street style. La misma defiende un conjunto dos piezas de inspiración sartorial en tejido pana, combinado con camisa blanca.

VER GALERÍA