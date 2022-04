Pañuelo y lentes de sol, el dúo de accesorios que elevará tus looks en verano

En la actualidad, existen pocos accesorios en la faz de la tierra tan polifacéticos como el pañuelo. Con el curso de los años, hemos ido comprendiendo por qué este artículo ha cautivado tanto a la industria de la moda como al sector del entretenimiento en sumas ocasiones. ¿Con qué poder estilístico cuenta esta creación, desde sus orígenes, para que personalidades legendarias del calibre Sophia Loren o Elizabeth Taylor lo erigieran seña de identidad propia?

Si bien es cierto que, hoy en día, existen mil y una maneras de portarlo para conseguir que el look sea elevado al siguiente nivel, la fórmula para denotar la máxima elegancia y glamour pasara por anudarlo a la cabeza, tal y como lo llevó en su momento Jackie Kennedy, posicionándolo en tiempo récord como objeto de culto de las amantes de las tendencias junto a otras prendas como las gabardinas, pieza de suma atemporalidad a la que recurriremos a lo largo del período primaveral sin cesar.

Firmas como Versace o Bora Aksu han apostado por el que es uno de los gestos de estilo más sofisticados de todos los tiempos. Ambas casas de moda han sucumbido ante combinaciones de tonos electrizantes a las que han sido sumados los pañuelos. Además, en esta primavera-verano 2022, dicho accesorio creará alianza junto a lentes sol. Un dúo que, definitivamente, promete adentrarse en nuestros vestidores a lo largo de la temporada. De hecho, analizando las propuestas de estilo avistadas en street style caemos en la cuenta de que dicho combo ya está siendo observado de la mano de las expertas del sector en construcciones sumamente memorables.

¿Cómo se combinan los pañuelos a la cabeza y las lentes de sol en esta estación?

Con gabardina

Las gabardinas han estado desde siempre muy asociadas a dicho dúo de accesorios en boga, pues la que fuera primera dama de los Estados Unidos combinaba los tres artículos con cierta asiduidad, declarándolos recurso infalible para quienes quisieran abanderar una estética clásica y atempora. Esta prescriptora de estilo, que se sitúa en la Semana de la Moda de Copenhagen, se presenta enfundada en un trench coat en blanco impoluto –idóneo para los meses más calurosos del año–, que combina junto a un pañuelo a la cabeza en la misma tonalidad y lentes de sol negras.

Con blazer y vestido largo

¿Quién dijo que el efecto cuero no podía ser portado en el estío? La it girl nos demuestra lo acertada que está aunando un blazer de efecto cuero a un vestido largo que denota frescura y sensualidad en estado puro. Asimismo, el look ha sido completado con la suma de unas sandalias planas, idílicas para las mujeres que no busquen caer rendidas ante las excéntricas plataformas en tendencia. El broche de oro al estilismo es añadido por el combo de accesorios que conquistará el asfalto en los próximos meses.

Con construcciones color block

Los genios del sector han sentenciado que la moda dopamina está de regreso en 2022. ¿Sabías que las tonalidades que elegimos a la hora de vestirnos determina nuestro estado de ánimo? Sonia Lyson, prescriptora de estilo que aparece en la imagen, parece tenerlo claro. En este caso, el pañuelo (estampado) que luce a la cabeza y las lentes de sol son combinados con un estilismo color block, corriente estilística que nos invitará a sumergirnos en un mundo de colores vitamina esta primavera.

Con traje sastre en clave deportiva

Las fanáticas de la indumentaria deportiva han transformado por completo el tradicional traje sastre y la influencer Nadine Tosun nos muestra el rumbo que este ha tomado. La it girl ha portado un traje sastre conjugado a una sudadera en la misma tonalidad grisácea. En lo que al calzado se refiere, la misma se ha decantado por unas botas negras de ruda apariencia. Una fórmula comfy chic para llevar el pañuelo a la cabeza y las lentes de sol en los meses de entretiempo.

Con total look black y sandalias transparentes de cuña

Los beneficios estilísticos de las sandalias transparentes de cuña son innumerables. Lo cierto es que se trata de un calzado que, a lo largo de su historia, difícilmente ha estado relacionado con las mujeres mejor vestidas del asfalto. Todo lo contrario, debido a su peculiar estética no han logrado imperar en el escenario durante largos períodos. Ahora, sin embargo, regresan con mayor ímpetu que nunca. Esta experta en moda sucumbe ante él, defendiéndolo junto a un dos piezas en negro. La nota de color al look es aportada por el pañuelo que lleva a la cabeza.

