La irreverente y adorable felicitación de Chanel a mamá

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y debemos hallar la mejor forma de agradecerles todo lo que hacen por nosotras los 365 días del año. Son muchas las firmas que, con el objetivo de ayudar a sus consumidores a dar con el detalle idóneo, han ideado campañas con mensajes sumamente especiales para la ocasión, pues siempre es buena idea recordarles los mejores momentos vividos junto a ellas. Y Chanel no ha fallado en la misión, regalando a mamá una felicitación tan adorable como irreverente, dejando que sean los más pequeños los que lleven de la mano su propia visión de lo que es una de las firmas más famosas del mundo. En exclusiva te traemos un adelanto de las imágenes y vídeo que podrás ver en los próximos días.

VER GALERÍA

Se lo merece: 11 perfumes de lujo con los que acertar en el Día de la Madre

El look de mamá de Kate en su salida por helados con George y Charlotte

La declaración de amor de Chanel por el Día de la Madre

La maison francesa ha decidido lanzar una campaña que cautivará a todo aquel que se sumerja en ella. La casa de moda ha vuelto a poner en relevancia el ingenio que desarrollan los pequeños de las casas en edades tempranas. En el año 2019, Vincent Fichard, el Director Creativo Digital de Chanel, de acuerdo a It’s Nice That, afirmó que: ‘Todos los padres aquí en Chanel tienen niños que pasan por la oficina y, con frecuencia, terminan dibujando nuestros productos de belleza más clásicos’. En esta ocasión, la firma ha lanzado un TV spot en el que se pueden observar a niños vestidos con frascos de perfumes o maquillaje, moviéndose al ritmo de 'Groove is in the Heart' de Deee-Lite.

Juanpa Zurita y su emotivo encuentro con la mamá de Macarena Achaga

De sus delicadas manos a las de ella

Son ilustraciones notablemente ingeniosas las que ahora decoran los artículos de la compañía. Creaciones que, sin duda alguna, encogerán el corazón de todas aquellas personas del globo terráqueo que actúan como madres en el día a día.

VER GALERÍA

Se nos demuestra, una vez más, que el talento artístico de los niños y la creatividad que desarrollan es inagotable y debe ocupar el lugar que merece. Ahora, podemos encontrar dichas obras de arte en la reciente campaña de Chanel. Proyecto que ofrece a los niños la oportunidad de que sean ellos mismos quienes regalen a sus madres una interpretación muy personal del packaging de los productos estrella de la compañía como el vaporizador Coco Mademoiselle, las sombras de ojos Les 4 Ombres o la máscara que aportará volumen y longitud a tus pestañas, Le Volume Stretch.

Chanel pone a nuestro alcance una amplia variedad de regalos que llegarán a manos de mamá con ilustraciones y envoltorios que esconderán grandes historias de amor, siendo estas las que, finalmente, se recordarán cuando pasen los años. El equipo creativo de la maison francesa vuelve a sorprendernos con la que capacidad de innovación que ha demostrado tener en su reciente campaña. Un proyecto dedicado a las mamás que cuenta sobre la importancia de mantener intacta la sensibilidad e inocencia de los niños.