Manual de estilo al aire libre. Triunfa con estos looks primaverales Después de dos años de ausencia, el Longines Global Champions Tour regresa a México, por lo que hemos preparado una guía para ayudarte a elegir el atuendo ideal para brillar.

Del 28 de abril al 1 de mayo se llevará a cabo el evento ecuestre más importante del año en la Ciudad de México, el Longines Global Champions Tour 2022. Tras un par de años en pausa debido a las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia, este gran evento regresa con un itinerario de cuatro días en los que jinetes y caballos tanto de México como del extranjero competirán por distintos premios en pruebas de salto de diferentes dificultades. Ansiosos por retomar la vida social, hemos preparado una guía para los asistentes. Desde el código de vestimenta inspirado en algunas de las reglas del Royal Ascot en Reino Unido, hasta la historia y algunos datos básicos, estamos seguras que con estos consejos tu asistencia será todo un éxito. ¿Estás lista para tomar nota?

Longines Global Champions Tour, un poco de historia

A pesar de que esta competencia de saltos fue creada en 2006 por el jinete olímpico neerlandés Jan Tops, en México esta edición celebrará su séptimo año. Al circuito internacional de esta competencia se suman otras grandes e importantes ciudades del mundo como Madrid, París, Berlín, Mónaco, Nueva York, Londres, Miami, entre otras, siendo nuestro país el único participante de Latinoamérica.

Desde sus inicios, Longines, la marca relojera suiza, es el cronometrador oficial del Longines Global Champions Tour

¿Por qué su nombre? Como es tradición desde los inicios de esta serie de competencias, la marca de relojería suiza Longines es el cronometrador oficial y el principal patrocinador de toda la serie. Como cada año, el grupo relojero asigna un modelo a la competencia y este año no pudo ser uno menos excepcional. Se trata del Longines Master Collection Moonphase Chrono, una colección lanzada en 2005 y que desde entonces se ha convertido en la más vendida. Los distintos modelos en acero, oro y piel reúnen las características de la elegancia clásica que deleitan a los amantes de la relojería.

La pieza que este año engalana el Longines Champions Tour es un modelo de la colección Longines Master Collection en piel de cocodrilo con chrono y función especial para medir la fase lunar

La moda y el estilo de la competencia

Al ser uno de los eventos deportivos y sociales más exclusivos del año, la vestimenta y sus complementos adquieren un papel crucial para sus invitados. En Reino Unido, por ejemplo, uno de los eventos más importantes del calendario social es el Royal Ascot, que reúne a la realeza y a la jet-set internacional, así como a los apasionados del deporte hípico. Aunque si bien en México y otras ciudades no existen los rigurosos códigos de vestimenta de este evento, hemos querido preparar una guía adaptada con las mejores claves de estilo para que tu asistencia sea un éxito rotundo.

Los vestidos fluidos para asimilar el calor y accesorios en telas frescas, como sacos de lino en tonos neutros, serán un buen aliado para convivir al aire libre

-Cubierta pero ligera.

Los escotes son una de las grandes incógnitas cuando preparamos nuestro atuendo para una salida a un evento familiar al aire libre, así que aquí retomamos algunos de los códigos más chic. Las blusas y los vestidos con tirantes, mientras más grosor tengan, mejor. Si tienen por lo menos tres centímetros de ancho serán un rotundo éxito. Evita para este evento los hombros descubiertos o el cuello halter, ya que dan una apariencia más glamurosa, un estilo que es más indicado para una fiesta o una salida de noche con tus amigas. Si vas a llevar manga, evita que esta sea de textiles transparentes.

Los conjuntos tipo traje lucen mejor siendo un completo match en telas y colores

-Vestidos, conjuntos y jumpsuits: ¡Sí rotundo! Elige vestidos vaporosos, los conjuntos monocromáticos o jumpsuits: la nueva tendencia para ceremonias y eventos sociales al aire libre. Cuida el largo de tu vestido y marca el límite a la altura de la rodilla. Para darle un toque extra sofisticado, evita los grandes logos o las telas con estampados de escenarios o personajes. Apuesta por maxi vestidos o siluetas holgadas en lino y algodón, textiles ideales para un día de sol en la ciudad.

Un jumpsuit en tono neutro y el acento de color en los accesorios, es el acierto perfecto para un evento deportivo al aire libre

-Sí al color. Deja las prendas oscuras para otro momento. Un evento social al aire libre es el pretexto perfecto para armar atuendos con bloques de color. La mejor opción es elegir prendas en tonalidades claras y darles un toque final con zapatos o bolsas en tonos contrastantes.

Complementos esenciales

-Practicidad ante todo. Al ser un evento al aire libre, y en muchos espacios con piso irregular, así como césped, debemos poner especial atención al calzado que se lleve al evento. Lo más cómodo es utilizar tacones bajos, con un buen ancho (los botines se convierten aquí en el aliado perfecto) y cerrados para evitar la entrada de tierra. Evita a toda costa los tacones de aguja y guárdalos para una mejor ocasión en tierra firme.

Las sandalias planas o con un tacón ancho y bajo son de gran provecho en esta temporada de primavera verano para el calor. Además de ideales en un evento al aire libre, te serán útiles para el día a día

-Cúbrete del sol. Aunque los tocados son muy frecuentes en eventos importantes del Reino Unido como regla de etiqueta, también es cierto que realizan una función importantísima, que es cuidar de la exposición prolongada a los rayos del sol a tu cuero cabelludo y la piel de la cara. Además de tu protector solar, elige algún complemento para cubrirte (los sombreros de ala ancha son los mejores para este fin) u opta por alguna mascada que, además de ser una de las tendencias más fuertes de la temporada, mantendrán tu peinado a raya.

¿Sombreros? Okay, sombreros. Para el calor, para el look, para el sol. Los amamos y se ven increíbles

-El toque final. Todo look, sin importar a dónde te diriges, necesita de un detalle que aporte carácter hasta al look más sutil y femenino. The Longines Master Collection en su versión femenina incluye movimientos mecánicos de horas, minutos, segundo y fecha, pero además un calendario anual y cronógrafo, lo que lo posiciona como un complemento perfecto para la ocasión.

Ahora sí, ¿lista para el gran día?

Un reloj siempre será símbolo de clase y elegancia, siempre atemporales y se adecuan a ocasiones casuales y formales