Flecos, el adorno triunfante del estío

Si ahondamos en la historia de los flecos caeremos en la cuenta de que se trata de un adorno sumamente antiguo, dado que ya en la civilización mesopotámica se cubrían con él. Con el curso de los años, sin embargo, ha ido reinventandóse de la mano de los directores creativos y expertas del sector. En la actualidad, las piezas de ropa o los complementos que cuentan con flecos evocan –en menor o menor medida– a la estética western, deviniendo un elemento fundamental para quienes desean abanderar la tendencia cowboy. Asimismo, también son comprendidos como detalles de gran inspiración para las mujeres amantes del estilo boho chic.

Si bien es cierto que los flecos llevan conviviendo en nuestros vestidores desde hace algún tiempo, esta primavera-verano 20222 se portarán con mayor ímpetu que nunca. El street style se ha hecho eco de la tendencia y, gracias a las apuestas estilísticas de las it girls, hemos podido conocer cuáles son las mejores fórmulas de estilo para llevar los flecos en los meses más calurosos del año. Firmas como Alberta Ferretti o Chloé propusieron atuendos repletos de flecos en pasarela, demostrando que pueden ser detalles idóneos para quienes busquen abanderar la artesanía mediante la indumentaria.

¿Qué piezas de ropa o complementos de flecos querrás tener en tu guardarropa?

Abrigo largo

Aún siendo una prenda a menudo vinculada al período invernal, resultará imprescindible contar con algún modelo adecuado para la temporada de primavera-verano. Esta experta en moda en street style sucumbe ante un abrigo estilo blazer extremadamente largo repleto de flecos bicolores en el bajo. La misma propone combinarlo con un conjunto dos piezas en blanco impoluto de estética comfy y calzado estilo mocasín con tacón.

Blazer de carácter oversize

El blazer, pieza que existe en el guardarropa de toda mujer, será avistado en 2022 en silueta oversize. Casas de moda como Prada o Simone Rocha dictaminaron que las prendas de grandes dimensiones obtendrían un rol protagónico en esta estación y ya está sucediendo. La it girl de la imagen muestra cómo defender un modelo de blazer negro con flecos tanto a lo largo de ambas mangas como en los bolsillos de la parte delantera. La misma luce dicho artículo a modo de vestido y lo combina con unas botas altas en azul.

Total look denim

La estética dosmilera ha retornado para señalar que la versatilidad y la resistencia que derrochan los total look denim deben ser dos requisitos infalibles en cualquiera de nuestras adquisiciones en materia de vestimenta, independientemente de la temporada en la que nos hallemos. Nuestra nostalgia por las décadas pasadas no cesa, por lo que no existe un uniforme más apetecible que el que nos descubre esta mujer que posa en el asfalto. Se trata de un conjunto formado por chamarra vaquera y pantalones de mezclilla, diseños que están recubiertos de flecos.

Sobrecamisa de manga corta

Cuando el buen tiempo comienza a hacer acto de presencia es habitual no saber qué pieza de abrigo llevarse. ¿Te encuentras en plena búsqueda de lanzamientos de entretiempo? Sabemos cuál es la chaqueta idónea para elevar al siguiente nivel nuestros looks primaverales. Se trata de la sobrecamisa, una prenda que te protegerá del frío lo suficiente como para vestir tu construcción con suma comodidad. Además, devendrá la mejor aliada de los pantalones de perneras anchas, creación que está cautivando a las amantes de las tendencias.

Top de tejido natural

Chloé, en su presentación para primavera-verano 2022, ofreció una cátedra de estilo para saber cómo defender prendas confeccionadas a partir de tejidos naturales en clave elegante. La modelo de la firma muestra cómo un vestido de tirantes monocromático puede ser transformado por completo cuando se le suma una creación elaborado con elementos que abogan por la sostenibilidad y la artesanía.

Bolso XXL

Puede que nos sitúemos frente a una de las tendencias en materia de complementos más solicitadas de la primavera. Los bolsos XXL se erigen, definitivamente, nuestros mejores aliados de temporada, pues en ellos albergamos los imprescindibles (o al menos así lo sentimos nosotras) para el diario. Emili Sindlev propone portar un modelo en amarillo pastel con camisa de grandes dimensiones a modo de vestido y sandalias de tacón.

