Penélope Cruz: ‘El cine y la moda son un matrimonio que funciona muy bien’

Desde los principios del séptimo arte, la moda ha estado íntimamente ligada a él. Desde aquellos looks que se ven en la gran pantalla para darle credibilidad a la historia que se está contando, hasta los espectaculares diseños que las grandes estrellas llevan sobre la alfombra roja, tanto para presentar su trabajo como para celebrar los triunfos de éste. Esta sinergia perfecta no ha pasado desapercibida para Penélope Cruz, quien ha logrado balancear a la perfección su amor por el cine con la pasión que ha despertado por ella la moda. Como embajadora de Chanel se le ha visto adentrarse de lleno al mundo del estilo, no solamente como una de las invitadas más glamurosas a la front row, sino también al lucir las espectaculares creaciones de la firma francesa en sus apariciones más especiales, dentro y fuera de la pantalla. Para muestra todos los looks que se le vieron en el Festival Internacional de Venecia, en donde partió plaza en cada una de sus apariciones. “El cine y la moda son un matrimonio que funciona muy bien”, narra la española sobre esta relación perfecta. La actriz confiesa que disfruta enormemente las colecciones más recientes de la firma, en las que se reflejan la esencia libre y moderna, que refleja a la perfección la personalidad de Virginie Vard, directora creativa de la firma. Escucha las confesiones de Penélope en propia voz en este íntimo video en el que se retrata a la perfección su conexión con Chanel.

